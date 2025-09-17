Niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wtorek po południu w Warszawie. Na auta zaparkowane przy ul. Słowackiego runęło drzewo. W jednym z nich znajdowały się wówczas dwie osoby.

Drzewo przygniotło auta przy jednej z warszawskich ulic / Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej /

O wszystkim poinformowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej, których zaalarmowano o zdarzeniu.

Wszystko wydarzyło się w rejonie skrzyżowania ulic Słowackiego i Szczepanowskiego na warszawskim Żoliborzu.

Wspomniane drzewo przewróciło się na jezdnię, uszkadzając sieć trakcyjną i zaparkowane auta. W jednym z nich w tym czasie znajdowały się dwie osoby. "Na szczęście jeszcze przed naszym przyjazdem opuściły one samochód o własnych siłach i zostały przekazane pod opiekę ZRM" - piszą strażacy.

Mundurowi usunęli powalone drzewo. Współpracowali także z pogotowiem energetycznym przy uszkodzonej sieci.

Na miejscu pracowały trzy zastępy JRG Apoż.