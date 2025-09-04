Będą nowe środki na straż pożarną. Jak przekazał w czwartek koncern Orlen, w ramach programu "Orlen na straży" do 368 jednostek straży pożarnej w całym kraju trafi 20 milionów złotych. W sumie w jednostkach straży pożarnej, które zostaną dofinansowane służy blisko 10,5 tys. strażaków i strażaczek. "Średnia wartość przyznanego grantu wyniosła ponad 54 tys. zł" - poinformował Orlen.

Koncern Orlen w ramach programu "Orlen na straży" przekaże 20 mln złotych na rzecz straży pożarnej (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Nową edycję programu "Orlen na straży" koncern ogłosił na początku maja tego roku. Podkreślił, że o wsparcie na zakup nowoczesnego sprzętu oraz specjalistyczne szkolenia mogą ubiegać się jednostki zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej - nabór wniosków o granty prowadzony był do końca czerwca.

Rekordowe środki na straż pożarną

W czwartek Orlen poinformował, że "rekordowe środki w wysokości 20 mln zł" trafią ostatecznie do blisko 10,5 tys. strażaków i strażaczek z 368 jednostek na terenie całej Polski, przy czym prawie 60 proc. z nich zakwalifikowało się do programu po raz pierwszy.

Jak podał koncern, średnia wartość jednego przyznanego grantu wyniosła w tym roku 54 tys. 347 zł.

Bezpieczeństwo zapewnia nie tylko sprzęt, ale także ludzie, którzy potrafią reagować w trudnych warunkach, często działając pod presją czasu - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu. Dodał, że rekordowy budżet tegorocznej edycji programu "Orlen na straży" wskazuje, że koncern docenia codzienny wysiłek strażaków oraz że bezpieczeństwo lokalnych społeczności jest wspólnym priorytetem.

Dwie ścieżki naboru

Orlen podał również, że tegoroczna odsłona projektu wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej obejmowała dwie ścieżki naboru.

Pierwsza z nich była przeznaczona dla jednostek ochotniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek, w tym także zawodowych, które zabezpieczają strategiczne lokalizacje infrastruktury Grupy Orlen w całym kraju. W ramach tej ścieżki dofinansowanie mogło być przyznane na ratownictwo drogowe, chemiczne, w tym gazowe, naftowe i dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii oraz na reagowanie na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Wysokość przyznanych grantów w tej kategorii wynosiła od 40 tys., 50 tys., do 150 tys. zł.

Druga ścieżka kwalifikacji obejmowała jednostki aspirujące do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - na działania zbliżające takie jednostki do spełnienia wymogów systemowych mogły one otrzymać do 50 tys. zł.

Program "Orlen na straży"

Orlen zaznaczył, że wsparcie otrzymają także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2024 roku w ramach programu "Orlen na straży", gdy budżet tego projektu wynosił 10 mln zł, z dofinansowania skorzystało 211 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z całego kraju.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory SMR.

Główny zakład produkcyjny koncernu znajduje się w Płocku w województwie mazowieckim, a siedziby jego krajowych spółek zależnych oraz związana z ich działalnością infrastruktura - w całej Polsce.