W najbliższych dniach warszawscy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia. Ruszają remonty na ulicach Ciszewskiego, Płochocińskiej oraz Modlińskiej. Zmiany w organizacji ruchu obejmą zarówno ruch samochodowy, jak i trasy autobusów.
W piątek o godzinie 11:00 rozpoczną się prace na kolejnym odcinku ulicy Ciszewskiego. Drogowcy zamkną jezdnię od skrzyżowania z aleją Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Pileckiego.
W związku z remontem połączenie z Ciszewskiego straci ulica Służby Polsce oraz wyjazd z osiedlowego parkingu.
Prace mają potrwać do soboty, 27 września, do godziny 22:00.
W tym czasie autobusy linii 136, 163, 179, 504 i N86 pojadą objazdami. W sobotę dodatkowo zmienią się trasy linii 192 i 209.
Nowa nawierzchnia pojawi się także na ulicy Płochocińskiej. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00 i potrwają aż do środy, 1 października, do godziny 4:00.
Roboty będą prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Huczną i Krzyżówki.
Na czas remontu kierowcy będą musieli korzystać z objazdów wyznaczonych ulicami Marywilską i Trasą Toruńską do Modlińskiej lub Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.
Zmienią się także trasy autobusów linii 126, 314, 326, 705, 735 i 736.
Remont nie ominie także ulicy Modlińskiej. Drogowcy wyremontują przystanek "Konwaliowa 01" przy skrzyżowaniu z ulicą Żerańską.
Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00. W tym czasie Modlińska, przed skrzyżowaniem z ulicami Kowalczyka i Żerańską w kierunku Pragi-Północ, zostanie zwężona.
Kierowcy będą mogli przejechać prosto dwoma pasami.
Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą zatrzymywać się przed skrzyżowaniem z ulicą Żerańską. Drogowcy zapowiadają, że prace zakończą się do środy, 1 października, do godziny 4:00.