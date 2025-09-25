W najbliższych dniach warszawscy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia. Ruszają remonty na ulicach Ciszewskiego, Płochocińskiej oraz Modlińskiej. Zmiany w organizacji ruchu obejmą zarówno ruch samochodowy, jak i trasy autobusów.

Kolejny etap remontu na Ciszewskiego

W piątek o godzinie 11:00 rozpoczną się prace na kolejnym odcinku ulicy Ciszewskiego. Drogowcy zamkną jezdnię od skrzyżowania z aleją Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Pileckiego.

W związku z remontem połączenie z Ciszewskiego straci ulica Służby Polsce oraz wyjazd z osiedlowego parkingu.

Prace mają potrwać do soboty, 27 września, do godziny 22:00.

W tym czasie autobusy linii 136, 163, 179, 504 i N86 pojadą objazdami. W sobotę dodatkowo zmienią się trasy linii 192 i 209.

Dłuższy remont na Płochocińskiej

Nowa nawierzchnia pojawi się także na ulicy Płochocińskiej. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00 i potrwają aż do środy, 1 października, do godziny 4:00.

Roboty będą prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Huczną i Krzyżówki.

Na czas remontu kierowcy będą musieli korzystać z objazdów wyznaczonych ulicami Marywilską i Trasą Toruńską do Modlińskiej lub Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.

Zmienią się także trasy autobusów linii 126, 314, 326, 705, 735 i 736.

Prace przy przystanku na Modlińskiej

Remont nie ominie także ulicy Modlińskiej. Drogowcy wyremontują przystanek "Konwaliowa 01" przy skrzyżowaniu z ulicą Żerańską.

Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00. W tym czasie Modlińska, przed skrzyżowaniem z ulicami Kowalczyka i Żerańską w kierunku Pragi-Północ, zostanie zwężona.

Kierowcy będą mogli przejechać prosto dwoma pasami.

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą zatrzymywać się przed skrzyżowaniem z ulicą Żerańską. Drogowcy zapowiadają, że prace zakończą się do środy, 1 października, do godziny 4:00.