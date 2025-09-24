Władze stanu Nowy Meksyk zdecydowały o zamknięciu mostu Rio Grande Gorge dla pieszych po serii samobójstw, do których doszło w ostatnich tygodniach. Tylko w tym roku zginęło tam już sześć osób, a lokalne służby i aktywiści apelują o pilne zabezpieczenie konstrukcji.

USA: Zamknięto most nad Rio Grande / Shutterstock

Most Rio Grande Gorge, położony pięć mil na północny zachód od Taos, od lat przyciąga turystów z całego świata. Niestety, stalowa konstrukcja o długości 390 metrów i wysokości 183 metrów stała się także miejscem licznych samobójstw. W ciągu ostatnich trzech tygodni zginęły tam trzy osoby, w tym 15-letni chłopiec z okolicy oraz 60-letni weteran armii USA cierpiący na zespół stresu pourazowego. Mężczyzna jechał 15 godzin z San Antonio w Teksasie, aby odebrać sobie życie na moście.

Trzy dni wcześniej zastępcy szeryfa zamknęli most, aby zabrać szczątki mężczyzny, pochodzącego Albuquerque w Nowym Meksyku.

Zamknięcie mostu dla pieszych to dopiero początek - podkreślił szeryf Steve Miera w rozmowie z agencją Reutera. Liczba samobójstw w tym roku osiągnęła rekordowy poziom. Most zostanie ponownie otwarty dopiero po zamontowaniu skutecznych barier - dodał.

Potrzebne skuteczne zabezpieczenia

Władze Nowego Meksyku już wcześniej zainstalowały na moście specjalne telefony alarmowe, a w ostatnich dniach zwiększono liczbę ochroniarzy. Jednak, jak wynika z badań z 2018 roku, konstrukcja mostu wymaga wzmocnienia, by mogła utrzymać ciężar siatek i specjalnych ogrodzeń.

Aktywiści i specjaliści ds. zapobiegania samobójstwom od lat apelują o montaż siatek lub wysokich ogrodzeń. Obecna barierka ma zaledwie 1,2 metra wysokości i jest łatwa do pokonania. Ułatwiamy ludziom odebranie sobie życia - mówi Ashley Roessler, założycielka fundacji New Mexico Fight for Life. Gdyby było trudniej, może ten chłopiec by żył - dodaje.

Przykłady z innych miejsc w USA pokazują, że takie rozwiązania są skuteczne. Po zamontowaniu siatek na moście Golden Gate w San Francisco liczba samobójstw spadła o 73 proc. w ciągu roku. Podobny efekt przyniosła instalacja wysokiej siatki na moście Sunshine Skyway w Tampie na Florydzie.

Sekretarz transportu stanu, Rick Serna, zapowiedział współpracę ze specjalistami, by jak najszybciej zaktualizować ekspertyzę i wdrożyć skuteczne zabezpieczenia. Do tego czasu most pozostanie zamknięty dla pieszych.