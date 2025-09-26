Mieszkańcy 12 miejscowości w powiecie płockim na Mazowszu nie mogą korzystać z wody w kranach. To około dwóch tysięcy osób. Powodem są bakterie enterokoki wykryte w lokalnym wodociągu. W niektórych szkołach odwołano lekcje.

Mieszkańcy 12 miejscowości w powiecie płockim nie mogą korzystać z wody w kranach / Shutterstock

W dwunastu miejscowościach powiatu płockiego woda z kranu została uznana za niezdatną do spożycia i codziennego użytku.

Decyzja zapadła po wykryciu niebezpiecznych bakterii - enterokoków.

Władze lokalne uruchomiły punkty wydawania wody butelkowanej, a niektóre szkoły i przedszkola zostały czasowo zamknięte.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku poinformowała, że w środę wprowadzono zakaz korzystania z wody pochodzącej z wodociągu publicznego Górki (gmina Gąbin).

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

Sanepid podkreśla, że woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu.

Zaleca się, by nie używać jej do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych, prania, kąpieli, mycia zębów czy przemywania ran.

Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet.

Dostawy wody i zamknięte placówki

W odpowiedzi na kryzys burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak zdecydował o natychmiastowym uruchomieniu punktów dystrybucji wody butelkowanej dla mieszkańców dotkniętych miejscowości.

Jednocześnie odwołano zajęcia lekcyjne i opiekuńcze w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach, które miały odbyć się 25 i 26 września.

"Woda będzie dystrybuowana przez sołtysów oraz w siedzibie OSP Dobrzyków oraz OSP Troszyn Polski. Informuję, że woda w sieci wodociągowej została zachlorowana, płukana oraz zostanie poddana kolejnemu badaniu epidemiologicznemu" - przekazał burmistrz w oficjalnym komunikacie.

To nie pierwszy przypadek skażenia wody w regionie w ostatnich dniach. Dzień przed wykryciem enterokoków płocki sanepid informował o obecności bakterii z grupy coli w próbce pobranej z wodociągu publicznego w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Płocku.

Służby sanitarne apelują do mieszkańców o ścisłe przestrzeganie zaleceń i oczekują na wyniki kolejnych badań. Władze zapewniają, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszelkie nowe informacje będą przekazywane na bieżąco.



