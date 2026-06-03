Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty dotyczą południowej i zachodniej Polski. Prognozuje się tam opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.

Pogoda - IMGW ostrzega dzisiaj przed burzami / Shutterstock

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Niespokojna pogoda w środę. Alerty IMGW

Dla województwa opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego alert I stopnia przed burzami rozpocznie się w środę o godz. 13 i potrwa do godz. 21 tego samego dnia. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Z kolei dla województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia I stopnia przed burzami zaczną obowiązywać od godz. 14 i potrwają do godz. 21.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - podał w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Aktualne ostrzeżenia meteo / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



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