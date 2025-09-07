Żandarmeria Wojskowa wszczęła postępowanie w sprawie eksplozji ładunku wybuchowego, w której w sobotę wieczorem na poligonie w warszawskiej dzielnicy Rembertów ranne zostały dwie osoby cywilne - informuje Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM.

Wojskowi będą wyjaśniać, w jaki sposób poszkodowani dostali się na teren poligonu i czy był on wystarczająco dobrze zabezpieczony. / Shutterstock

Wojskowi będą wyjaśniać, w jaki sposób poszkodowani dostali się na teren poligonu i czy był on wystarczająco dobrze zabezpieczony - ustalił dziennikarz RMF FM.

Przypomnijmy, do eksplozji doszło w lesie, na terenie wojskowym w Rembertowie. Wstępne ustalenia mówiły, że była to eksplozja niewybuchu.

Poważnie rannych zostało dwóch cywilów. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranni zostali przetransportowani do szpitala w Warszawie.

Do nocy pracował tam też patrol saperów.

Cywile weszli na teren poligonu wojskowego - jak podkreśla Żandarmeria Wojskowa - wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu.

"Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania" - informował ŻW w sobotnim komunikacie.



