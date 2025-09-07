Żołnierz Kanadyjskich Sił Zbrojnych, który zaginął na Łotwie na początku tego tygodnia, został znaleziony martwy. To chorąży George Hohl. Okoliczności jego śmierci są badane.

Chorąży George Hohl / canada.ca /

Chorąży George Hohl zaginął we wtorek 2 września w pobliżu bazy wojskowej Ādaži. Został znaleziony martwy w piątek 5 września. Armia nie podaje bliższych informacji o miejscu ani okolicznościach odnalezienia ciała.

Hohl był technikiem pojazdów w 408. Dywizjonie Śmigłowców Taktycznych z siedzibą w Edmonton w prowincji Alberta. Na Łotwie służył w Batalionie Lotniczym Wielonarodowej Brygady NATO-Łotwa. Był żołnierzem z niemal 20-letnim stażem.



Żandarmeria Wojskowa Kanadyjskich Sił Zbrojnych pomaga władzom łotewskim w badaniu okoliczności śmierci Hohla. Jej przedstawiciel stwierdził w wypowiedzi dla mediów, że "nic nie wskazuje na to, by incydent ten stanowił zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa żołnierzy na misjach".

Chorąży brał udział w krajowych operacjach pomocy podczas klęsk żywiołowych. Na Łotwie uczestniczył w operacji REASSURANCE. To kanadyjski wkład we wzmocnioną obecność NATO w Europie Wschodniej po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.