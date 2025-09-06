W sobotę po południu w Warszawie zawyły syreny alarmowe. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wyjaśniło, co było przyczyną uruchomienia sygnału dźwiękowego.

Syreny alarmowe w centrum Warszawy (zdjęcie ilustracyjne) / Radek Pietruszka / PAP

Część mieszkańców stołecznej Pragi w sobotę po południu i wczesnym wieczorem skarżyła się na głośny dźwięk syren alarmowych.

Sygnały w tej sprawie dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak się okazało, przyczyną uruchomienia syren alarmowych była awaria systemu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że trwa usuwanie usterki.

Komenda Stołeczna Policji uspokoiła, że nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców.