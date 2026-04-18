Blisko 400 policjantów brało udział w prowadzonej razem ze Strażą Graniczną i Krajową Administracją Skarbową dwudniowej akcji w na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej na Mazowszu. Efekty to m.in. zatrzymanie 9 osób, odkrycie ponad 4400 e-papierosów bez akcyzy czy zablokowanie kilku rachunków bankowych.

Zdjęcia z akcji w Wólce Kosowskiej / Policja

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Policjanci byli wspierani w czasie akcji przez ponad 100 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, przez 2 dni zweryfikowano tożsamość niemal 630 osób. 9 osób zostało zatrzymanych, a wobec 6 wszczęto procedurę wydalenia z Polski.

Wiadomo, że wśród zatrzymanych są m.in. dwaj Chińczycy, którzy na zapleczu jednego ze sklepów mieli ponad 4 400 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu mogły wynieść ponad 360 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze KAS zobowiązali jednego ze sprzedawców do zapłaty akcyzy w wysokości niemal 780 tysięcy złotych. Mężczyzna handlował e-papierosami oznaczonymi nieaktualnymi znakami akcyzy, KAS zablokował też trzy rachunki bankowe o łącznej wartości 700 tysięcy złotych.

Policyjna akcja w Wólce Kosowskiej Policja

Efektem akcji w Wólce Kosowskiej było też m.in. zabezpieczenie przedmiotów o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych oraz 1 600 euro na poczet przyszłych kar i grzywien.

Policja zapowiada, że podobne akcje, wymierzone w nielegalny handel towarami i unikanie opodatkowania będą w przyszłości powtarzane.