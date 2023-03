Po dziewięciu latach od wydania dwóch listów gończych policjanci z Radomia zatrzymali 44-letniego mężczyznę poszukiwanego za udział w bójce i oszustwo. Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego wpadł w zakładzie fryzjerskim.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2014 roku za mężczyzną wydano dwa listy gończe. Do odsiedzenia ma zasądzone 3,5 roku. 44-latek zmienił wygląd i dzięki temu udawało mu się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego w pewnym momencie poczuł się na tyle pewnie, że prowadził nawet dyskotekę w Warszawie.

Przełom w jego sprawie przyszedł po tym, jak w Radomiu powstał samodzielny Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP. To właśnie funkcjonariuszom wydziału udało się ustalić, że mężczyzna przebywa na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Mundurowi musieli wybrać odpowiedni moment na zatrzymanie mężczyzny - tak, by był bezpieczny dla osób postronnych. Gdy 44-latek poszedł do fryzjera, ruszyli do akcji.

Mężczyzna był zaskoczony, gdy mundurowi go aresztowali. Teraz w końcu odpowie za udział w bójce i oszustwo.