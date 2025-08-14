Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na zakup 120 nowoczesnych autobusów przegubowych, które będą mogły służyć nie tylko do codziennego przewozu pasażerów, ale także do ewakuacji ludności w sytuacjach kryzysowych. Nowe pojazdy mają trafić do stolicy w latach 2026.

Warszawa kupi 120 nowych autobusów przegubowych przystosowanych do ewakuacji ludności / Shutterstock

W czwartek Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) ogłosił przetarg na zakup 120 autobusów przegubowych o długości 18 metrów. Przetarg został podzielony na dwie części - w każdej z nich planowany jest zakup 60 pojazdów. Producenci mogą składać oferty na całość zamówienia lub tylko na jedną z części. Dodatkowo, przewidziano możliwość zamówienia uzupełniającego - po 50 dodatkowych autobusów w każdej części.

Termin składania ofert upływa 16 września. Nowe autobusy mają pojawić się na warszawskich ulicach między październikiem a grudniem 2026 roku.

Nowoczesne wyposażenie i udogodnienia

Nowe pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków oraz blokady alkoholowe dla kierowców. Na dachu autobusów znajdą się panele fotowoltaiczne, które mają ograniczyć zużycie energii, a także przetwornice napięcia.

Szczególną uwagę poświęcono osobom z niepełnosprawnościami. Autobusy zostaną wyposażone w przyciski opisane alfabetem Braille’a, informujące kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich oraz o konieczności tzw. przyklęku, czyli pochylenia pojazdu na prawą stronę.

Przystosowane do ewakuacji i transportu rannych

Jak podkreśla rzecznik ZTM Tomasz Kunert, nowe autobusy będą mogły być wykorzystywane do ewakuacji ludności w przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych. Pojazdy zostaną przystosowane do przewozu osób leżących na noszach lub leżankach - każdy autobus pomieści cztery takie miejsca. System mocowania noszy ma być łatwy w obsłudze i nie wymagać specjalistycznych narzędzi.

Nowe autobusy będą napędzane silnikami spalinowymi na olej napędowy. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, gdy mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do surowców energetycznych i konieczność pokonywania dłuższych dystansów w trudnych warunkach - wyjaśnia Tomasz Kunert.

Zakup autobusów jest elementem budowy systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Warszawie. ZTM będzie się starał o dofinansowanie inwestycji z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskim Zakładom Autobusowym.