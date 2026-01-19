Pięć osób zostało rannych w wypadku w Warszawie. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa auta osobowe. Jedno z nich dachowało i uderzyło w pieszych.

/ RMF FM

Mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji przekazał, że do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej.

Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem. Obojgu jest udzielana pomoc w karetce - przekazał policjant.



Z kolei st. asp. Bogdan Smoter z miejskiej straży pożarnej przekazał, że samochód uderzył w cztery osoby przechodzące przez pasy. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

