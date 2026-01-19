Dwoje nastolatków zwabiło do lasu dwie inne młode osoby, po czym brutalnie je zaatakowało - ​podają policjanci z Jastrzębiu-Zdroju. Ofiary były bite, kopane i poniżane, a oprawcy mieli nagrać całe zajście telefonem komórkowym. Odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.

Nastolatkowie zwabili do lasu i brutalnie zaatakowali rówieśników, fot. Policja Jastrzębie-Zdrój / Shutterstock

Jak podaje asp. szt. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, informację o ataku na nastolatków oficer dyżurny otrzymał w sobotę rano, do samej napaści doszło w piątek wieczorem 16 stycznia.

Wszystko zaczęło się w autobusie komunikacji miejskiej, gdzie doszło do sprzeczki pomiędzy 16-latkiem i jego 13-letnią znajomą a 13-latkiem i jego 15-letnią koleżanką. Podczas kłótni 16-latek odsłonił kurtkę, pokazując maczetę. Grożąc nią, kazał wyjść swoim adwersarzom z autobusu i iść w stronę lasu.

Po dotarciu na miejsce 16-latek miał pobić 13-latka. Użył też gazu pieprzowego oraz - grożąc użyciem maczety - przyłożył mu ją do głowy. W trakcie ataku kazał mu klęczeć, a 13-latka nagrywała całe zajście.

Dziewczyna szarpała także 15-latkę za włosy, a następnie zagroziła jej, że jeżeli nie odda jej e-papierosa, to 16-latek jeszcze dotkliwiej pobije jej kolegę - relacjonowała asp. szt. Semik.

Jastrzębie-Zdrój: Brutalny atak na nastolatków

Ofiary pobicia nie wymagały pomocy medycznej. Kryminalni dotarli do sprawców po kilku godzinach od zgłoszenia. 16-latek nie przyznał się do napaści. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli jednak gaz pieprzowy, a w miejscu, gdzie miało dojść do napaści, w zaroślach, znaleźli maczetę oraz e-papierosa.

Znaleziona przez policję maczeta, fot. Policja Jastrzębie-Zdrój

13-latka zaprzeczyła, by rejestrowała całe zajście, w jej telefonie nie było już takiego nagrania, policja jak dotąd nie znalazła go też w internecie.

Policjanci przypominają, że przemoc rówieśnicza to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzą się obecnie młodzi ludzie. Apelują do rodziców, by interesowali się tym, co ich dzieci robią w wolnym czasie, w jaki sposób oraz w jakim towarzystwie go spędzają oraz tym, jakie treści tworzą i oglądają w internecie.

Przemoc, poniżanie i publiczne upokarzanie drugiego człowieka nie są "żartem", "zabawą" ani "konfliktem rówieśniczym". To przestępstwo zagrożone karą nawet do 12 lat więzienia.