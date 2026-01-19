Co z tą Polską 2050?

Druga część Popołudniowej rozmowy w RMF FM dotyczyła już polityki krajowej. Polska 2050 współtworzy koalicję rządową - stąd pytanie Piotra Salaka, o to czy kłopoty z wyborem nowej szefowej tego ugrupowania jest problemem dla całej koalicji. Joanna Kluzik-Rostkowska skomentowała, że w "małych partiach mają wielkie emocje", co było aluzją do jej politycznej przeszłości w partii Polska Jest Najważniejsza.

Chciałabym, żeby te turbulencje się skończyły, bo to jest ważne dla takiego spokoju - pracy rządu, zaplecza rządu w parlamencie - przyznała. Zakładam, że konsekwencją tych turbulencji nie będzie brak większości rządowej, bo wierzę w racjonalność - powiedziała polityczka.

Mam poczucie, że oni wewnątrz się pogubili, Szymon Hołownia też (...). Każda grupa musi mieć swojego lidera, a tu jeden zrobił dwa kroki w tył, a nowy się nie wyłonił - stwierdziła. Jestem wystarczająco długo w polityce, żeby sobie wyobrazić, cóż tam się może dziać wewnątrz. Oprócz takich błędów, które popełniają małe partie, to sobie dołożyli jeszcze tym głosowaniem, itd. - mówiła.

Zapytana o to, czy Polską 2050 mogą kierować równocześnie dwie szefowe - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska, odparła, że nie widzi takiej możliwości.

Kiedy raport ws. Pegasusa?

Kluzik-Rostkowska zapytana o możliwość porozumienia się rządu z prezydentem Nawrockim, chociażby w kwestii nominacji dla ambasadorów, odparła, że "dobrze byłoby się dogadać, ale jest opór ze strony Kancelarii Prezydenta RP i on jest starszy niż niż prezydentura Nawrockiego".

Piotr Salak dopytywał następnie, kiedy będzie gotowy raport z prac komisji śledczej ds. Pegasusa (Kluzik-Rostkowska jest wiceprzewodniczącą tej komisji).

"Niebawem" - odpowiadała polityczka. Dociskana kolejnymi pytaniami, zapowiedziała: To się stanie na pewno przed upływem tego pierwszego kwartału. My naprawdę finiszujemy.

Skończylibyśmy tę pracę wcześniej, gdyby nie dwa powody, na które nie mamy wpływu. Pierwszy taki, że co prawda służby zaczęły z nami współpracować, ale z opóźnieniem bardzo dużym. Dużą część materiałów powinniśmy mieć znacznie wcześniej. A drugi powód to ci świadkowie, którzy odmawiali przychodzenia do nas - wskazywała posłanka.