Wypadek z udziałem radiowozu w Warszawie. Jadące na sygnałach policyjne auto zderzyło się z dwoma osobówkami na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Podczaszyńskiego. Trzy osoby trafiły do szpitala - ustalił reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.

W Warszawie doszło do wypadku z udziałem radiowozu / Przemysław Mzyk / RMF MAXX Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej i cztery zespoły pogotowia ratunkowego. Jedną z osób poszkodowanych strażacy musieli wyciągać z samochodu osobowego za pomocą specjalistycznego sprzętu. Do wypadku doszło na Bielanach / Przemysław Mzyk / RMF MAXX Łącznie trzema autami jechało pięć osób. Trzy z nich trafiły do szpitala na badania - w tej grupie było dwóch policjantów. Do wypadku doszło na Bielanach / Przemysław Mzyk / RMF MAXX