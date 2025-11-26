Wypadek z udziałem radiowozu w Warszawie. Jadące na sygnałach policyjne auto zderzyło się z dwoma osobówkami na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Podczaszyńskiego. Trzy osoby trafiły do szpitala - ustalił reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.

Na miejscu interweniowało pięć zastępów straży pożarnej i cztery zespoły pogotowia ratunkowego.

Jedną z osób poszkodowanych strażacy musieli wyciągać z samochodu osobowego za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Łącznie trzema autami jechało pięć osób. 

Trzy z nich trafiły do szpitala na badania - w tej grupie było dwóch policjantów. 