W poniedziałek około godz. 14 policjanci znaleźli na terenie Lisiej Góry zwłoki poszukiwanego od 13 stycznia naukowca z Rzeszowa.
- Aktualne informacje z całej Polski znajdziesz na RMF24.pl.
Rzeszowscy policjanci znaleźli zwłoki mężczyzny na terenie Lisiej Góry, w miejscu zadrzewionym, trudno dostępnym.
To 49-letni mieszkaniec Rzeszowa, ceniony etnolog.
Mężczyzna 13 stycznia wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nieznane też było jego miejsce pobytu.
Zaginięcie zgłosili bliscy rzeszowianina. Od tego czasu poszukiwania prowadzili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
Akcja zakończyła się dzisiaj po godz. 14, gdy jeden z policjantów odkrył zwłoki na Lisiej Górze.
Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.