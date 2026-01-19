W poniedziałek około godz. 14 policjanci znaleźli na terenie Lisiej Góry zwłoki poszukiwanego od 13 stycznia naukowca z Rzeszowa.

Rzeszowscy policjanci znaleźli zwłoki mężczyzny na terenie Lisiej Góry, w miejscu zadrzewionym, trudno dostępnym.

To 49-letni mieszkaniec Rzeszowa, ceniony etnolog.

Mężczyzna 13 stycznia wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nieznane też było jego miejsce pobytu.

Zaginięcie zgłosili bliscy rzeszowianina. Od tego czasu poszukiwania prowadzili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Akcja zakończyła się dzisiaj po godz. 14, gdy jeden z policjantów odkrył zwłoki na Lisiej Górze.

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym