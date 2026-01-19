W poniedziałek około godz. 14 policjanci znaleźli na terenie Lisiej Góry zwłoki poszukiwanego od 13 stycznia naukowca z Rzeszowa.

Tragiczny finał poszukiwań 49-letniego mieszkańca Rzeszowa. / Shutterstock

Rzeszowscy policjanci znaleźli zwłoki mężczyzny na terenie Lisiej Góry, w miejscu zadrzewionym, trudno dostępnym.

To 49-letni mieszkaniec Rzeszowa, ceniony etnolog.

Mężczyzna 13 stycznia wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nieznane też było jego miejsce pobytu.

Zaginięcie zgłosili bliscy rzeszowianina. Od tego czasu poszukiwania prowadzili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Akcja zakończyła się dzisiaj po godz. 14, gdy jeden z policjantów odkrył zwłoki na Lisiej Górze.

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.