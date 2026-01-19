Mróz spowodował awarie wodociągów w czterech dzielnicach Warszawy. Ponad 80 budynków nie ma dostępu do wody – informuje Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM.

Suche krany mają mieszkańcy w sumie ponad 80 budynków w Warszawie. / Shutterstock

Suche krany mają mieszkańcy w sumie ponad 80 budynków w Warszawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje o awariach spowodowanych przez niską temperaturę na terenie czterech dzielnic: Śródmieścia, Ursynowa, Ursusa oraz na Pragi-Południe.

Do awarii wodociągowej około południa doszło też w podwarszawskich Michałowicach.

Z mieszkańcami placu Dąbrowskiego (Śródmieście) rozmawiał reporter RMF FM.

Wody nie ma od rana. Nie wiedzieliśmy, że jej nie będzie - żali się jedna z mieszkanek.

Mieszkańcy przyznawali, że nie wiedzą, kiedy awaria zostanie usunięta i woda popłynie z ich kranów.

Jest duży problem, bo mamy wyłączoną toaletę - nie kryła jedna z rozmówczyń RMF FM. Chyba nie jesteśmy przygotowani na taką zimę. Rury po prostu pękają, no, ale to nie zależy od nas - dodała.

Wodociągowcy zapowiadają, że naprawy powinny zakończyć się do wieczora.

Ostrzeżenia synoptyków przed silnym mrozem będą aktualne co najmniej do czwartku w 10 województwach wschodniej, centralnej i południowej Polski.