​W poniedziałek po południu na autostradzie A4 na odcinku Katowice - Kraków doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa.

Pożar samochodu na A4, fot. policja Śląska

Do zdarzenia doszło przed godziną 14 na odcinku między węzłem Murckowska a Mysłowice (343 kilometr). Nad miejscem pożaru unosił się gęsty dym i trasa początkowo była całkowicie zablokowana.

Policja Śląska poinformowała po godz. 15.30, że ruch został już całkowicie odblokowany.

Kierowcy podróżujący w kierunku Krakowa mogą spodziewać się jeszcze utrudnień i powinni zachować szczególną ostrożność. Służby drogowe apelują o dostosowanie prędkości do warunków pogodowych.