Szymon Hołownia ambasadorem Polski w USA? "Z całą pewnością byłby lepszym kandydatem, niż pełniący obowiązki Bogdan Klich" - powiedział w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. "Na pewno korzystne byłoby, żeby ktoś zastąpił w Waszyngtonie pana Klicha" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.

Szymon Hołownia i Karol Nawrocki / Wojciech Olkuśnik / East News

Szymon Hołownia rozważa przeprowadzkę do USA, jeśli nie uda mu się objąć stanowiska Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Według nieoficjalnych informacji, Hołownia mógłby zostać polskim ambasadorem w Waszyngtonie.

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej stwierdził, że Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora niż obecny charge d’affaires Bogdan Klich.

Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM uznał, że korzystne byłoby, gdyby ktoś nowy zastąpił Bogdana Klicha na stanowisku w Waszyngtonie.

Według portalu wyborcza.pl marszałek Sejmu Szymon Hołownia w razie porażki w walce o stanowisko Komisarza ONZ ds. Uchodźców i tak planuje przeprowadzkę do USA. "Jak ustaliliśmy, zamierza zostać polskim ambasadorem" - czytamy.

Jak podkreśla Wyborcza, o planie B Szymona Hołowni jako pierwszy opowiedział Wojciech Szacki w podkaście "Dzieje się!". "Jego informacje potwierdziliśmy w naszych źródłach w Polsce 2050. W sytuacji, gdyby Hołownia nie wygrał konkursu na Komisarza ONZ ds. Uchodźców, co jest prawdopodobne, bo stara się o nie wielu bardziej doświadczonych i międzynarodowo obytych polityków i dyplomatów, wyjściem awaryjnym byłoby rozpoczęcie misji ambasadora Polski w Waszyngtonie" - zaznaczono.

Według źródeł "Wyborczej" Hołownia miał sugerować w rozmowie ze swoimi współpracownikami, że jego kandydatura spotkałaby się z ciepłym przyjęciem w Pałacu Prezydenckim.

Sasin: Byłoby korzystne, żeby ktoś zastąpił Klicha

W Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał polityka PiS Jacka Sasina o spekulacje ws. Szymona Hołowni.

Traktuję to jako plotkę, bo na razie nikt tego chyba nie potwierdził. Sam pan marszałek się do tego nie odniósł. Na razie jedyną informacją pewną jest to, że aplikuje do stanowiska ONZ-owskiego i życzę mu jak najlepiej - mówił Sasin.

Czy prezydent Nawrocki podpisałby nominację Hołowni na ambasadora? Nie wiem, czy w ogóle jest taki projekt, więc trudno mi się do tego odnosić, trudno mi się wypowiadać za pana prezydenta w tej chwili. Na pewno korzystne byłoby, żeby zastąpił ktoś w Waszyngtonie pana Klicha - podkreślił Sasin.

Nawrocki: Hołownia byłby lepszy

Prezydent Nawrocki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą pytany, czy lider i założyciel Polski 2050 byłby dobrym ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych, odpowiedział, że "z całą pewnością byłby lepszym kandydatem na ambasadora" niż obecnie pełniący te obowiązki Bogdan Klich.

Pan Klich nie wypełnia swojej misji ambasadorskiej w taki sposób, jakiego oczekiwaliby od niego Polacy i Polska - ocenił prezydent.

Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na przewodniczącego swojej partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Bogdan Klich kieruje polską ambasadą w Waszyngtonie w randze charge d’affaires. Nominacja Klicha na ambasadora nie zyskała akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy; prezydent Nawrocki deklarował wielokrotnie, że popiera główne kierunki polityki zagranicznej poprzednika i krytykował rząd za niektóre nominacje ambasadorskie, w tym Klicha.