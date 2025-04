Gminny zespół zarządzania kryzysowego zebrał się o poranku w Otwocku (woj. mazowieckie) w związku z awarią sieci wodociągowej na terenie Otwocka i sąsiedniego Karczewa. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji czytamy, że awaria jest bardzo poważna i potrwa kilka dni.

Woda w Otwocku i Karczewie niezdatna do mycia i do spożycia

"W wyniku awarii woda z wodociągów jest niezdatna do mycia i spożycia, nawet po przegotowaniu" - poinformowało Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Alert w tej sprawie wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia i celów sanitarnych w Otwocku i Karczewie. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź lokalne komunikaty" - takie wiadomości trafiły do mieszkańców Otwocka i Karczewa.

Mieszkańcy Otwocka, z którymi rano rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, potwierdzili, że dostali takie smsy. Jak relacjonuje nasz reporter, na ulicach co chwilę widać osoby, które niosą zgrzewki wody.

Apel prezydenta Otwocka

Także prezydent Otwocka Jarosław Tomasz Margielski w środę rano na swoim Facebooku zaapelował, by nie korzystać z wody z wodociągu oczyszczalni ścieków Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. "Woda nie jest zdatna do spożycia i picia, nawet po przegotowaniu" - zaznaczył. Dodał, że "nastąpiła przerwa w dostawie wody", ale nawet gdy "znów będzie dostarczana, to wciąż, nie będzie zdatna do wykorzystania na cele spożywcze i sanitarne".

Prezydent Otwocka i burmistrz miasta i gminy Karczew Michał Rudzki podkreślili, że przygotowywane są punkty dystrybucji wody pitnej.



Rudzki poinformował także, że ograniczenie dostawy wody nie dotyczy sołectw gminy Karczew, a jedynie miasta Karczewa i mieszkańców ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym.

Awaria stacji uzdatniania wody w Otwocku

Na porannej konferencji prezydent Otwocka podkreślał, że nie doszło do skażenia wody, lecz do awarii stacji uzdatniania wody. Dlatego wodociąg jest teraz zasilany wodą surową, która nie ma norm jakościowych. Można ją wykorzystywać tylko do celów gospodarczych - nie na cele sanitarne i spożywcze. Jest to niemożliwe do momentu jej uzdatnienia.

Zakaz korzystania z wody będzie obowiązywał do odwołania.

Obecnie pracownicy OPWiK pracują nad oczyszczeniem filtrów. Potrwa to od kilku do kilkunastu godzin.

Teraz wody w ogóle nie ma ponad 80 proc. Otwocka i cały Karczew.

Prośba do rodziców uczniów z Otwocka

Rodzice uczniów otwockich szkół dostali w środę rano za pomocą systemu Librus prośbę, żeby dzieci i młodzież zostały w środę w domach. "Na ten moment nie jesteśmy w stanie zapewnić higieniczno-sanitarnych warunków" - napisała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku Dorota Rejek.

Podobne prośby dostali rodzice przedszkolaków - usłyszał dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.

Placówki są jednak otwarte, ponieważ nie wszyscy rodzice są w stanie zostawić w domu dzieci.

Kiedy na ulicach Otwocka pojawią się beczkowozy?

Na razie miasto dostarcza wodę ze swoich zapasów na teren szpitali i placówek edukacyjnych. Potem woda butelkowana będzie rozdawana za darmo w wybranych placówkach edukacyjnych.

Na ulice wyjadą też beczkowozy z wodą piwną.