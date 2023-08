14:43

Wystrzelono salwę 12 pocisków. Następnie odegrana została pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

14:40

"Nie dajmy się rozgrywać i manipulować. Nie ulegajmy prowokacjom. Szkody wyrządzone w ten sposób bezpieczeństwu Polski mogą być olbrzymie. Bierzmy przykład z ojców naszej niepodległości. Bezpieczeństwo polski to sprawa najważniejsza, a niestety w ostatnim czasie pojawiły się w polskiej przestrzeni żarty ze spraw bezpieczeństwa. Polityka nie może być o niczym. Polityka musi być o czymś, musi mieć treść" - podkreślił Duda.

14:38

Bezpieczeństwo Polski zależy od naszej siły, ale zależy też od naszych sojuszy. Doskonale to wiemy. "Wschodnia flanka NATO została istotnie wzmocniona. Także dlatego Polska jest dziś bezpieczna" - mówi.

14:35

"Celem całej wielkiej modernizacji jest takie uzbrojenie polskiej armii i stworzenie takiego systemu obrony, żeby nikt nigdy nie odważył się nas zaatakować. Żeby polski żołnierz nie musiał walczyć, żeby sam nasz potencjał stanowił wystarczająco zniechęcający element do jakiejkolwiek agresji przeciwko Polsce" - kontynuował prezydent.

14:32

Jak dodał, dziś Wojsko Polskie liczy ponad 175 tys. żołnierzy. "Wyciągamy wnioski z wojny za naszą wschodnią granicą. Unowocześniamy system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi" - zaznaczył Duda.

14:30

"Od pierwszych dni mojej prezydentury bezpieczeństwo było dla mnie najważniejszą sprawą. Dlatego budowa silnej polskiej armii była i jest fundamentem mojej prezydentury. Ostatnie osiem lat to czas odbudowy polskiego wojska, wzmacniania polskiego bezpieczeństwa. Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną - ze zmniejszaniem liczebności polskich sił zbrojnych, z likwidacją wielu jednostek, z zanikającą obecnością wojskową na wschodzie polski. Nie może być powrotu do tamtej, błędnej polityki" - powiedział.

14:27

"Wszyscy w Polsce muszą zrozumieć, że cały czas jesteśmy i będziemy poddawani różnym prowokacjom. Taki jest czas. Dlatego musimy być w nieustannej gotowości. Jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Ale jesteśmy też i będziemy niezwykle odpowiedzialni. Nie damy się sprowokować" - podkreśla Duda.

14:25

"Ponownie przyszło nam żyć w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą od 1,5 roku toczy się pełnoskalowa wojna. Brutalna rosyjska agresja na Ukrainę przyniosła śmierć, ból i cierpienia. To wojna, w której niestety wciąż nie widać końca. My Polacy od pierwszych chwil zaangażowaliśmy się w pomoc bohatersko walczącej Ukrainie. M.in. dzięki naszej pomocy Ukraina obroniła się i wciąż walczy. A dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymując rosyjską nawałę, zadając agresorowi codziennie nowe straty, Polska jest dziś bezpieczniejsza. Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli krytykuje nasze zaangażowanie i wsparcie, to znaczy, że w gruncie rzeczy nie rozumie niczego. Nie rozumie na czym opiera się bezpieczeństwo polskie" - kontynuuje.

14:23

Głos zabiera prezydent Andrzej Duda. "15 sierpnia to dzień, w którym wspominamy wielką wiktorię, odniesioną w 1920 roku, przez dopiero co odradzającą się Rzeczpospolitą nad sowiecką Rosją. Bohaterstwo polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej zdecydowało o zwycięstwie. Miało ono ogromne znaczenie zarówno dla naszej ojczyzny, jak i całej Europy. Zatrzymanie ekspansji bolszewickiej zapobiegło rozprzestrzenianie się rosyjskiej rewolucji komunistycznej na Zachód. Polscy żołnierze zmienili bieg historii, obronili całą Europę" - mówi prezydent.

14:22

"Bezpieczeństwo jest fundamentem budowy silnego, sprawiedliwego i dostatniego państwa. Bez Wojska Polskiego nie da się rozwijać infrastruktury, realizować programów socjalnych, czy edukować nasze dzieci. Odpowiedzialne państwo nigdy nie oddaje nawet centymetra swojego terytorium" - podkreśla Błaszczak.

14:20

"Od dłuższego czasu Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo na granicy. Jest przygotowane do tego, aby cały czas odpierać hybrydowe ataki reżimów Rosyjskiego i białoruskiego, wzmocnione ostatnio obecnością Grupy Wagnera. Każdego dnia tysiące żołnierzy pełni tam służbę, aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi" - kontynuuje minister obrony narodowej.

14:18

"Już dawno minęły czasy, w których nasze wojsko musiało wstydzić się sprzętu, którego używa i warunków, w jakich pełni służbę. Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność. Siłą Biało-Czerwonej jest Wojsko Polskie. Profesjonalne, skuteczne, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, który w ostatnich latach kupiliśmy" - mówi Błaszczak.

14:18

Rozpoczęło się przemówienie Mariusza Błaszczaka. "Dziś widzimy moc Wojska Polskiego. Za chwilę na własne oczy zobaczymy, jak dużo zmieniło się w Siłach Zbrojnych RP w ciągu ostatnich kilku lat" - zaczyna szef MON.

14:16

Na niebie pojawili się skoczkowie spadochronowi.

14:11

Odgrywany jest hymn Polski. Na maszt podnoszona jest flaga państwowa.

14:07

Obecny jest prezydent Andrzej Duda, planowane jest jego wystąpienie. Na defiladzie jest również premier Mateusz Morawiecki. Głos ma zabrać także szef MON Mariusz Błaszczak.

14:00

Wcześniej - w obecności przedstawicieli władz państwowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie - odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Para prezydencka złożyła wieńce przed Grobem oraz przed pomnikami - marszałka Józefa Piłsudskiego, ofiar katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W uroczystości w dniu Święta Wojska Polskiego uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Obecny był też m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i wojskowi dowódcy.