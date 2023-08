Błaszczak powiedział także, że na defiladzie zostanie pokazany sprzęt, który powstał w polskich zakładach zbrojeniowych. Tu przede wszystkim myślę o bojowych wozach piechoty Borsuk, które zadebiutują podczas defilady 15 sierpnia, ale także pojazdy minowania narzutowego Baobab, cała gama pojazdów, które zostały wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy - to kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze Rak, a także armatohaubice Krab. Jesteśmy dumni z tego sprzętu, to sprzęt niezawodny - wyliczał minister obrony.

Będą również Patrioty; kupiliśmy pierwsze baterie w 2018 rok, one są w zasadzie już gotowe do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo nieba nad Polską - dodał szef MON. Zapowiedział też, że wśród statków powietrznych, które będzie można zobaczyć na defiladzie znajdą się m.in. koreańskie lekkie myśliwce FA-50, oraz śmigłowce Black Hawk, AW101 (pierwsza maszyna tego typu dotarła do Polski w ubiegłym tygodniu), AW149, a także myśliwce F-35 należące do sił powietrznych USA. Polska zamówiła w 2020 roku 32 takie myśliwce; pierwsze z nich, jak przypomniał Błaszczak, trafią do Polski w przyszłym roku.