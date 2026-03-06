Podczas uroczystej ceremonii prezydent Karol Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia państwowe osobom, których życiorysy stanowią wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń Polaków. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. legendarny opozycjonista Czesław Nowak oraz wybitny rzeźbiarz prof. Stanisław Radwański. Prezydent podkreślił, że ich postawy i dokonania są "kompasami wartości", które powinny wyznaczać kierunek rozwoju Polski.

Prezydent Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Czesławowi Nowakowi i prof. Stanisławowi Radwańskiemu.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcin Gruchała.

W piątek odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której prezydent Karol Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla wolności, kultury i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wśród uhonorowanych Orderem Orła Białego znaleźli się Czesław Nowak - legendarny działacz opozycji antykomunistycznej, oraz prof. Stanisław Radwański - artysta rzeźbiarz o międzynarodowej renomie.

Prezydent podczas przemówienia podkreślił, że życiorysy odznaczonych stanowią "kompas wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach". Wskazał, że ich postawy i dokonania są nie tylko powodem do dumy, ale także inspiracją dla całego społeczeństwa.

Czesław Nowak - symbol walki o wolność i solidarność

Czesław Nowak został wyróżniony Orderem Orła Białego za swoją niezłomną postawę w czasach PRL oraz działalność na rzecz wolności i solidarności. Prezydent przypomniał, że Nowak brał udział w protestach robotniczych w grudniu 1970 roku, był jednym z założycieli "Solidarności" i organizował strajk po wprowadzeniu stanu wojennego. Za swoją działalność był wielokrotnie represjonowany przez komunistyczne władze - aresztowany i skazywany.

Po transformacji ustrojowej Czesław Nowak nie zaprzestał działalności społecznej. Założył Stowarzyszenie "Godność", które niesie pomoc byłym więźniom politycznym i osobom represjonowanym przez reżim komunistyczny. Prezydent podkreślił, że Nowak nie tylko walczył o wolność, ale także brał odpowiedzialność za budowę demokratycznej Polski.

Prof. Stanisław Radwański - ambasador polskiej kultury

Drugim z odznaczonych Orderem Orła Białego został prof. Stanisław Radwański - wybitny rzeźbiarz i plastyk, którego twórczość znana jest zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prezydent zwrócił uwagę na jego niezwykłą umiejętność łączenia uniwersalizmu sztuki z głębokim przywiązaniem do polskiej tożsamości i wartości narodowych.

Jednym z najważniejszych dzieł Radwańskiego jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. W swojej twórczości artysta nieustannie nawiązuje do historii Polski, walki o niepodległość oraz symboli narodowych. Prezydent podkreślił, że Radwański jest wzorem dla młodych artystów i dowodem na to, że można łączyć światową karierę z dumą z polskich korzeni.

Kolejni odznaczeni - zasługi dla nauki i kultury

Podczas uroczystości wręczono także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Adamowi Koperkiewiczowi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcinowi Gruchale. Obaj zostali docenieni za wybitny wkład w rozwój nauki, kultury oraz działalność społeczną.

Prezydent Karol Nawrocki podsumował uroczystość, podkreślając, że życiorysy odznaczonych osób powinny być drogowskazem dla całego społeczeństwa. Ich postawy, odwaga i zaangażowanie są przykładem tego, jak budować silną, demokratyczną i solidarną Polskę. Uhonorowanie tych wybitnych postaci to nie tylko wyraz uznania, ale także zobowiązanie do pielęgnowania wartości, które reprezentują.