Od 3 godzin trwa protest przewoźników obsługujących porty morskie. Dziś kierowcy w Gdańsku i Gdyni muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Demonstracja obejmie przejazd kolumny około 300 ciężarówek przez główne arterie Trójmiasta. Akcja już trwa i może spowodować znaczne zatory na trasach ekspresowych oraz w rejonach portowych.

Protest przewoźników kontenerowych sparaliżuje Trójmiasto. Utrudnienia w Gdańsku i Gdyni / Andrzej Jackowski / PAP

Organizatorzy protestu, w tym prezes firmy TIDI-LOG Maciej Korthals, podkreślają, że akcja jest odpowiedzią na praktyki terminali kontenerowych. Przewoźnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu dodatkowych opłat i utrudnieniom w awizacji, które - ich zdaniem - ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej.

Chcemy równego i sprawiedliwego dostępu do terminali, bez dyskryminujących opłat czy barier wstępu - tłumaczy Korthals.

Nie mamy życia rodzinnego, bo spędzamy godziny popołudniowe, by awizować pojazdy, żeby mogły wjechać do portu i dalej działać - mówił dziennikarzowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu jeden z protestujących przewoźników.

Trasa protestu i spodziewane utrudnienia

Kawalkada ponad 100 ciężarówek dojeżdża właśnie na parking przy ul. Janka Wiśniewskigo w Gdyni pod terminal kontenerowy - donosi trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Kierowcy wygłoszą tam postulaty.

Kolumna ciężarówek ruszyła w kierunku ul. mjr. Henryka Sucharskiego, następnie przejedzie Traktem św. Wojciecha i Aleją Armii Krajowej, by wjechać na Południową Obwodnicę Gdańska (S7).

Około godziny 9.00 protestujący dotrą na Obwodnicę Trójmiasta i skierują się w stronę Gdyni. Tam, na parkingu przy ul. Janka Wiśniewskiego pod terminalami kontenerowymi, zaplanowano dwugodzinną demonstrację. Po południu kolumna wróci do Gdańska, ponownie przejeżdżając przez główne trasy miasta.

Protest przewoźników w Trójmieście / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Apel służb i zmiany w komunikacji miejskiej

Policja oraz inne służby porządkowe będą czuwać nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz - jeśli to możliwe - wybieranie tras alternatywnych.

W związku z protestem Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że w środę, od godz. 7.00 do 20.00, bilety ZTM będą honorowane także w pociągach SKM i Polregio na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego.

W zależności od sytuacji informacje o wydłużeniu honorowania biletów będą dostępne na stronie internetowej ztm.gda.pl oraz na tablicach elektronicznych na przystankach - przekazała Dagmara Szajda z ZTM.

W środę należy spodziewać się spowolnienia ruchu, czasowych utrudnień i lokalnych zatorów, szczególnie w rejonach portowych oraz na drogach ekspresowych S6 i S7. Służby apelują o cierpliwość i śledzenie bieżących komunikatów dotyczących sytuacji na drogach.