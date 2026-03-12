Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała w czwartek siedmioro kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - sześcioro zgłoszonych przez Prezydium Sejmu i jednego spośród dwójki zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Trybunał Konstytucyjny (zdjęcie poglądowe) / Rafał Guz / PAP

W czwartek po blisko pięciu godzinach posiedzenia, po godz. 21.30, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka głosowała w sprawie opinii wobec ośmiu kandydatur na sędziów TK. Obecnie w Trybunale na 15 stanowisk jest 6 wakatów. Wyboru tych sześciu sędziów Sejm ma dokonać w piątek w głosowaniu.

Ci sędziowie otrzymali pozytywną rekomendacje

Rekomendacje komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu, czyli sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat Magdalena Bentkowska.

Zarekomendowana przez komisję została też zgłoszona przez PiS kandydatura adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michała Skwarzyńskiego.

Negatywną opinię komisji otrzymał jedynie drugi kandydat PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako jedyny nie był obecny na czwartkowym posiedzeniu komisji.