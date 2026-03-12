Były prezydent Bronisław Komorowski, komentując dla RMF FM decyzję Karola Nawrockiego o wecie wobec ustawy dotyczącej programu SAFE, powiedział, że przyjął ją "z bólem i wstydem". "Karol Nawrocki wystąpił w roli człowieka uwiązanego partyjnie, politycznie, a nie obywatelsko-patriotycznie. To pewnie był trudny moment dla pana prezydenta, ale w moim przekonaniu kompletnie nie sprostał stawianym przed nim wyzwaniom" - stwierdził Komorowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM Marleną Chudzio.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

Były prezydent Bronisław Komorowski, komentując dla RMF FM decyzję Karola Nawrockiego, powiedział, że przyjął ją "z bólem i wstydem".

Wszyscy polscy prezydenci zawsze zabiegali o to, aby na obronność, na Wojsko Polskie, na jego modernizację było jak najwięcej pieniędzy. Zawsze bronili budżetu MON. Zawsze starali się, aby jak najwięcej pieniędzy z budżetu państwa szło na obronność. Pan prezydent Nawrocki jest pierwszym prezydentem, który się temu sprzeniewierzył i wystąpił w roli człowieka uwiązanego partyjnie, politycznie, a nie obywatelsko-patriotycznie. To pewnie był trudny moment dla pana prezydenta, ale w moim przekonaniu kompletnie nie sprostał stawianym przed nim wyzwaniom - skomentował Bronisław Komorowski.

Dziennikarka RMF FM zwróciła uwagę, że prezydent Nawrocki, uzasadniając decyzję, mówił o "niezależności i suwerenności Polski".

Najbardziej haniebną rzecz, najbardziej niemądrą sprawę, najbardziej szkodliwą dla Polski decyzję można zawsze ubrać w piękne słowa. Ale nie słowa się liczą w tym wypadku, a czyny. Za granicą mamy wojnę. Grozi nam właśnie zetknięcie się z brutalną polityką rosyjską. I w tym momencie powinno się zrobić wszystko, aby pieniądze na polskie wojsko pomnożyć, a nie pomniejszyć - powiedział Bronisław Komorowski.