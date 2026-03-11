Siedem lat więzienia za śmiertelne potrącenie 10-latka na przejściu dla pieszych w Redzie w grudniu 2022 roku. Taki wyrok utrzymał Sąd Okręgowy w Gdańsku wobec Anny S. W chwili wypadku kobieta była pod wpływem leków o działaniu podobnym do alkoholu.

Anna S. podczas ogłaszania wyroku przez sąd w Wejherowie, zdj, z 2024 r. / Andrzej Jackowski / PAP

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla Anny S. za śmiertelne potrącenie 10-latka na przejściu dla pieszych w Redzie w grudniu 2022 roku.

Kobieta w chwili wypadku była pod wpływem leków o działaniu podobnym do alkoholu - we krwi wykryto estazolam, tramadol i diazepam.

Odwołanie od wyroku sądu I instancji złożyli zarówno obrońca oskarżonej, jak i rodzice zmarłego chłopca, występujący w sprawie jako oskarżyciele posiłkowi. Dziś Anny S. nie było na sali rozpraw.

Do wypadku doszło 20 grudnia 2022 r. w Redzie. Kierująca Oplem Mokka kobieta ominęła pojazdy zatrzymane przed oznakowanym przejściem dla pieszych i uderzyła w 10-latka prawidłowo przechodzącego przez pasy. Chłopiec zmarł kilkanaście dni później w wyniku rozległych obrażeń, m.in. czaszki.

Jak ustalili śledczy, w chwili wypadku Anna S. była pod wpływem leków działających podobnie do alkoholu. W jej krwi wykryto m.in. estazolam, tramadol, diazepam w dużych stężeniach.

Przyznała się do spowodowania wypadku

Prokuratura zarzuciła jej niemyślne spowodowanie wypadku drogowego poprzez umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

We wrześniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał w tej sprawie nieprawomocny wyrok. Uznał winę Anny S. i skazał ją na siedem lat więzienia oraz orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kobieta została także zobowiązana do zapłaty po 50 tys. zł zadośćuczynienia rodzicom chłopca oraz do pokrycia kosztów postępowania.

Przed sądem pierwszej instancji kobieta przyznała się do spowodowania wypadku, nie przyznała się jednak do prowadzenia pojazdu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku jest prawomocny.