Do poważnego wypadku doszło w Pruszczu Gdańskim na ulicy Raciborskiego. 62-letni kierowca Peugeota stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie najechał na chodnik, gdzie potrącił idącą kobietę. Samochód zakończył swój niebezpieczny rajd dachowaniem na parkingu centrum handlowego, uszkadzając przy tym trzy inne auta.

Według wstępnych ustaleń kierujący Peugeotem mężczyzna jechał ulicą Raciborskiego w kierunku ulicy Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim. 

W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pas zieleni. Nie zatrzymało go to jednak – pojazd wjechał na chodnik, gdzie potrącił około 40-letnią kobietę.

Dachowanie na parkingu i uszkodzone auta

Na tym nie koniec niebezpiecznego rajdu 62-latka. Po potrąceniu pieszej kierowca Peugeota przyspieszył, wjechał na skarpę i dachował na terenie parkingu centrum handlowego. Podczas tego zdarzenia uszkodzone zostały trzy zaparkowane tam samochody.

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Jak przekazał aspirant Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, do szpitala trafiła kobieta i kierowca Peugeota. 

Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tego groźnego wypadku. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchują świadków. Trwa również analiza nagrań z monitoringu, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku.