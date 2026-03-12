Prezydent Karol Nawrocki wywołał prawdziwą polityczną burzę zapowiedzią weta ustawy o SAFE, którą wygłosił w wyemitowanym w czwartek wieczorem orędziu. Na decyzję głowy państwa niemal natychmiast zareagowali m.in. premier, szef MON czy minister spraw zagranicznych.

Przedstawiciele rządu krytyczni wobec decyzji prezydenta w sprawie ustawy SAFE / Andrzej Jackowski, Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym w czwartek wieczorem orędziu ogłosił, że zawetuje ustawę wprowadzającą unijny program SAFE. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - argumentował.

Tusk komentuje decyzję prezydenta: Wstyd!

Decyzję prezydenta komentują najważniejsi politycy w Polsce, z premierem Donaldem Tuskiem na czele, który nie krył rozczarowania. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - skomentował szef rządu, publikując wpis w serwisie X.