Prezydent Karol Nawrocki wywołał prawdziwą polityczną burzę zapowiedzią weta ustawy o SAFE, którą wygłosił w wyemitowanym w czwartek wieczorem orędziu. Na decyzję głowy państwa niemal natychmiast zareagowali m.in. premier, szef MON czy minister spraw zagranicznych.

Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym w czwartek wieczorem orędziu ogłosił, że zawetuje ustawę wprowadzającą unijny program SAFE. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - argumentował. 

Tusk komentuje decyzję prezydenta: Wstyd!

Decyzję prezydenta komentują najważniejsi politycy w Polsce, z premierem Donaldem Tuskiem na czele, który nie krył rozczarowania. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - skomentował szef rządu, publikując wpis w serwisie X.

Riposta Mateusza Morawieckiego

Na wpis szefa rządu niemal natychmiast zareagował, stając w obronie Karola Nawrockiego, premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki. "Donaldzie, na Twoim miejscu uważałbym z wycieraniem sobie twarzy patriotyzmem, zbyt często była ona pochylona przed obcymi panami" - napisał.

Reakcji ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest więcej. Głos w tej sprawie zabrał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który pochwalił prezydenta. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - napisał w serwisie X. 

Po zapowiedzianym przez prezydenta wecie ustawy SAFE kilka gorzkich słów pod adresem głowy państwa wystosował natomiast szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" - oświadczył minister spraw zagranicznych. 

Szefowie MON krytyczne o ruchu prezydenta

Zgodni w krytyce prezydenckiego weta są także przedstawiciele resortu obrony. Kierujący ministerstwem Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "weto nie jest przeciwko rządowi, lecz przeciwko bezpieczeństwu Polski". "Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu" - zapewnił.

Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zwrócił uwagę na to, że ta decyzja obciąża Karola Nawrockiego. "Każdy brak w polskiej armii od tej pory idzie na konto prezydenta Karola Nawrockiego. Wybrał rozkaz (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego zamiast interesu państwa. Napluł w twarz Polsce!" - napisał na X Tomczyk, opatrując wpis tagiem #ZdradaNarodowa.

"To się samo komentuje"

"Zawetować 180 mld zł na polską armię w rocznicę naszego wejścia do NATO. To się komentuje samo" - tak z kolei ruch prezydent skomentowała  pełnomocniczka rządu ds. unijnego programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. 

Czarzasty do Nawrockiego: Zdrada stanu

Stanowczo głos zabrał także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który oskarżył prezydenta o zdradę stanu. "Panie Prezydencie. Jestem Polakiem, nie Amerykaninem" - napisał w mediach społecznościowych. 

Opublikował też nagranie. Prezydent naszego kraju dokonał - moim zdaniem - zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych - powiedział. Chcę poinformować 12 tys. przedsiębiorstw, które miały dostać kontrakty: nie dostaniecie - dodał. 

