W tym roku wybierając się na Sylwestra nad morze, nie trzeba ubierać ciepłych czapek i rękawiczek. Według aktualnych prognoz tego dnia pogoda będzie wręcz upalna - tak pół żartem, pół serio mówią synoptycy. Termometry pokażą nawet 14 stopni C.

Molo w Sopocie / Shutterstock

Jaka będzie pogoda w Sylwestra nad morzem? Upalna - tak nieco żartobliwie mówią pytani przez reportera RMF FM synoptycy. Prognozy przewidują ponad 10 stopni Celsjusza.

Końcówka roku nad morzem to pogodowy rollercoster, po opadach śniegu i mrozie, chwilowym ociepleniu, kolejnych marznących opadach i gołoledzi oraz mgle, która na święta spowiła Trójmiasto, czas na ocieplenie.

W Sylwestra 31 grudnia ma być wręcz upalnie, jeśli tak można powiedzieć, bo maksymalna temperatura prognozowana dzisiaj ma być między 12 a 14 stopni C w naszym województwie. W samą noc sylwestrową będzie od 5-7 stopni C. Może wystąpić jakiś opad, ale słaby i akurat w Sylwestra nie będzie on jakoś dokuczliwy. Wiatr przez najbliższe dni będzie południowo-zachodni i będzie raczej dość silny, z dużymi porywami szczególnie nad morzem - mówi Maria Poświata, dyżurna synoptyk z Biura Prognoz Morskich oddziału IMGW w Gdyni w rozmowie z reporterem RMF FM Kubą kaługą.

Wszyscy, którzy planują spędzić Sylwestra nad morzem, ciepłe szaliki i czapki mogą więc zostawić w domach.