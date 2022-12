Ostatnie dni 2022 r. będą wyjątkowo ciepłe. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sylwestrową noc w niektórych regionach Polski termometry pokażą nawet 10 stopni. Jeszcze cieplej – nawet do 15 stopni – ma być 1 stycznia 2023 r.

W nocy z wtorku na środę i w środę rano temperatura miejscami spadnie poniżej zera, więc drogi i chodniki mogą być śliskie. W dzień dominować będzie zachmurzenie umiarkowane. Na zachodzie i północy kraju spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Termometry pokażą od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, a w górach do 80 km/h.

W czwartek i w piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami głównie na południu. Miejscami może padać deszcz.

Na termometrach zobaczymy w czwartek od 4 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 12 na zachodzie. W piątek na zachodzie będzie nieco chłodniej - do 9 stopni. Utrzyma się umiarkowany, południowo-zachodni i południowy wiatr, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h, a w rejonach podgórskich do 90 km/h.

W sobotę padać nie będzie tylko na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. 6 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, a nawet 14 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Noc sylwestrowa będzie bardzo ciepła. Prognozowane są słabe opady deszczu. Termometry pokażą 5-6 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, 9 w centrum, a nawet 10-11 na południowym zachodzie.

Niedziela będzie pochmurna i deszczowa, ale bardzo ciepła. Prognozowana temperatura w dzień to od 7 stopni na północy do około 15 na południowym zachodzie. Nadal będzie wietrznie.

Poniedziałek ma być być pogodny i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 7 stopni nad morzem, ok. 12 na przeważającym obszarze kraju, a nawet 14 na południowym zachodzie. Wiatr chwilami będzie porywisty, południowo-zachodni.