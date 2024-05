Czwarta edycja Challenge Gdańsk coraz bliżej. Triathloniści znów opanują gród nad Motławą w weekend od 14 do 16 czerwca. To jedna z najatrakcyjniejszych imprez triathlonowych w Europie, rozgrywana nad samym brzegiem Zatoki Gdańskiej w malowniczej dzielnicy Brzeźno. Pływanie w morzu, bieg wzdłuż plaży i biegowy finisz z metą na molo - brzmi atrakcyjnie? Przekonajcie się sami w Gdańsku!

Challenge Gdańsk 2024

Triathlonowe - swim, bike, run!

To już 4. edycja imprezy, której patronuje RMF FM. Zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy będą mogli spróbować swoich sił i powalczyć o nagrody, pływając, jeżdżąc na rowerze i biegając na trzech dystansach Challenge Gdańsk 2024:

Sprint - 750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze, 5 km biegu.

Olimpijski - 1500 m pływania, 40 km jazdy na rowerze, 10 km biegu.

Średni - 1900 m pływania, 90 km jazdy na rowerze, 21,1 km biegu.

Na każdym dystansie można wystartować samodzielnie lub w sztafecie. Triathlonowa sztafeta to dwu- lub trzyosobowy zespół, w którym uczestnicy dzielą pomiędzy siebie poszczególne etapy wyścigu - pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. Tradycyjnie w ramach Challenge Gdańsk zaplanowano także zawody dla dzieci Trefl Aquathlon oraz charytatywny bieg rekreacyjny dla kobiet Challenge Women by Brooks. Ten ostatni ma na celu wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, a jego ambasadorem, po raz kolejny został Aleksander Matusiński - trener utytułowanej, multimedalowej żeńskiej sztafety 4 x 400 m.

Z Aleksandrem Matusińskim rozmawiał Tomasz Staniszewski RMF FM

Razem z Aleksandrem Matusińskim na starcie Challenge Women by Brooks pojawi się w tym roku Małgorzata Hołub-Kowalik - mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4 x 400 m i wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4 x 400 m w Tokio w roku 2020. Trener Matusiński wspólnie z Małgorzatą Hołub-Kowalik poprowadzą rozgrzewkę, a po niej zawodniczka pobiegnie z paniami w rekreacyjnym tempie dystans 5 km wyznaczonymi ścieżkami położonego tuż przy plaży gdańskiego Parku Reagana. Partnerem tytularnym biegu jest marka Brooks, której przewodnim hasłem jest Run Happy, czyli Biegaj Szczęśliwy. Tym szczęściem każdy startujący w Challenge Women by Brooks będzie mógł się podzielić z podopiecznymi Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Tam właśnie w całości trafią wpływy z opłat startowych, a wolontariuszki hospicjum będzie można spotkać w Brzeźnie podczas całego Challenge Gdańsk od piątku do niedzieli. Tak rywalizacja w Brzeźnie wyglądała rok temu:

Wszystkich uprawiających kombinację pływania, jazdy na rowerze i biegania zapraszamy do Gdańska. Challenge Gdańsk to jedno z najważniejszych wydarzeń w triathlonowym kalendarzu. Zawody organizujemy w taki sposób, żeby były jak najbardziej przyjazne dla wszystkich osób biorących w nich udział - zarówno tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z triathlonem, jak i doświadczonych zawodników i zawodniczek - mówi Adam Greczyło, dyrektor i organizator Challenge Gdańsk 2024. Może dlatego impreza jest bardzo dobrze oceniana przez samych uczestników - w swojej debiutanckiej odsłonie w głosowaniu zawodników otrzymały prestiżową nagrodę Race of The Year 2021, czyli najlepszej imprezy na świecie! Rok później Challenge Gdańsk zwyciężyło w kategorii za najlepszą strefę finiszera, a ostatnia edycja otrzymała aż siedem nominacji do dorocznych nagród Challenge Family Awards.

Kobiety na start!

Pierwsza edycja biegu Challenge Women by Brooks spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem startujących pań, które były bardzo zadowolone z możliwości udziału w biegu dedykowanym wyłącznie kobietom. Można powiedzieć, że wypełniliśmy hasło naszego partnera tytularnego, bo w sobotnie popołudnie w parku Reagana biegały szczęśliwe i uśmiechnięte panie. Chcemy, aby edycja 2024 była jeszcze lepsza i wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy kilka niespodzianek - deklaruje dyrektor wydarzenia Adam Greczyło.

Ambasadorem wydarzenia, który pomoże paniom przygotować się do pokonania dystansu 5 kilometrów, będzie trener złotej sztafety 4 x 400 m Aleksander Matusiński, który najpierw sam w sobotni poranek 15 czerwca wystartuje w triathlonowej sztafecie na dystansie sprinterskim z parterami, którzy wylicytowali ten start w charytatywnej licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak w Gdańsku na trasie Challenge Women by Brooks rywalizowaliśmy przed rokiem:

Kobiety na start w Challenge Gdańsk

Trasa Challenge Women by Brooks rozpoczyna się na molo w Gdańsku Brzeźnie, a następnie prowadzi szutrowymi ścieżkami parku Ronalda Reagana i ścieżką rowerową wzdłuż gdańskiej plaży. W pierwszej edycji wydarzenia triumfowała Aleksandra Leszczyńska z Olsztyna (20:14), która wyprzedziła Weronikę Wajdyk z Ostródy (21:24), najniższy stopień podium przypadł Anicie Bonisławskiej z Gdańska (21:49). Najważniejszy jednak był udział i pomoc dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, do której każda z uczestniczek dołożyła swoją cegiełkę.