Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził prowizorium budżetowe, które ma zakończyć najdłuższy w historii kraju paraliż administracji federalnej. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, a następnie do podpisu prezydenta Donalda Trumpa.
- Senat USA przegłosował prowizorium budżetowe stosunkiem głosów 60 do 40.
- Projekt powstał dzięki kompromisowi części demokratów z republikanami.
- Prowizorium przewiduje finansowanie rządu do końca stycznia oraz wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom federalnym.
W poniedziałkowym głosowaniu Senat przyjął prowizorium budżetowe, które pozwoli na wznowienie pracy administracji federalnej. Decydujące okazało się poparcie siedmiu senatorów demokratów i jednego niezależnego. Projekt zakłada finansowanie rządu do końca stycznia oraz wypłatę zaległych pensji dla pracowników federalnych.
Projekt trafi teraz do Izby Reprezentantów, gdzie głosowanie może odbyć się już w środę. Po jego przyjęciu dokument zostanie przekazany prezydentowi Donaldowi Trumpowi do podpisu.
Trwający od 41 dni paraliż administracji federalnej doprowadził do masowych zwolnień, opóźnień lotów i zagrożenia dla programów socjalnych. Wiele osób pracowało bez wynagrodzenia lub zostało skierowanych na przymusowe urlopy.
Trump powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że popiera wypracowany kompromis w sprawie finansowania rządu.
Mamy poparcie wystarczającej liczby demokratów. Wkrótce będziemy otwierać nasz kraj - oświadczył, dodając jednocześnie, że lider opozycji w Senacie Chuck Schumer poszedł "zbyt daleko" w walce dotyczącej finansowania rządu.
Myślał, że mógł złamać republikanów, a to republikanie złamali jego - powiedział Trump w Fox News.
Schumer skrytykował wypracowany kompromis, lecz sam też mierzy się z zarzutami, że nie zdołał utrzymać jedności po stronie demokratów.
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że republikanie pracują nad ustawą, która ma zapobiec powtórce podobnego kryzysu. Podkreślił, że nie można dopuszczać do zamykania rządu w wyniku sporów politycznych.
Porozumienie zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia, cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymywali z uwagi na shutdown.