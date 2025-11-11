Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził prowizorium budżetowe, które ma zakończyć najdłuższy w historii kraju paraliż administracji federalnej. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, a następnie do podpisu prezydenta Donalda Trumpa.

/ Shutterstock

Senat USA przegłosował prowizorium budżetowe stosunkiem głosów 60 do 40.

Projekt powstał dzięki kompromisowi części demokratów z republikanami.

Prowizorium przewiduje finansowanie rządu do końca stycznia oraz wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom federalnym.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W poniedziałkowym głosowaniu Senat przyjął prowizorium budżetowe, które pozwoli na wznowienie pracy administracji federalnej. Decydujące okazało się poparcie siedmiu senatorów demokratów i jednego niezależnego. Projekt zakłada finansowanie rządu do końca stycznia oraz wypłatę zaległych pensji dla pracowników federalnych.

Kolejne kroki

Projekt trafi teraz do Izby Reprezentantów, gdzie głosowanie może odbyć się już w środę. Po jego przyjęciu dokument zostanie przekazany prezydentowi Donaldowi Trumpowi do podpisu.

Trwający od 41 dni paraliż administracji federalnej doprowadził do masowych zwolnień, opóźnień lotów i zagrożenia dla programów socjalnych. Wiele osób pracowało bez wynagrodzenia lub zostało skierowanych na przymusowe urlopy.

"Poszedł zbyt daleko"

Trump powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że popiera wypracowany kompromis w sprawie finansowania rządu.

Mamy poparcie wystarczającej liczby demokratów. Wkrótce będziemy otwierać nasz kraj - oświadczył, dodając jednocześnie, że lider opozycji w Senacie Chuck Schumer poszedł "zbyt daleko" w walce dotyczącej finansowania rządu.

Myślał, że mógł złamać republikanów, a to republikanie złamali jego - powiedział Trump w Fox News.

Schumer skrytykował wypracowany kompromis, lecz sam też mierzy się z zarzutami, że nie zdołał utrzymać jedności po stronie demokratów.

Zapowiedzi na przyszłość

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że republikanie pracują nad ustawą, która ma zapobiec powtórce podobnego kryzysu. Podkreślił, że nie można dopuszczać do zamykania rządu w wyniku sporów politycznych.

Porozumienie zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia, cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymywali z uwagi na shutdown.