19 września 2025 roku wejdą w życie nowe, wyższe stawki za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów - podało Ministerstwo Infrastruktury. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrośnie do 149 zł.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że rozporządzenie w sprawie nowych stawek za badania techniczne pojazdów opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Resort dodał, że zmiany wejdą w życie 19 września.

Podwyżki po ponad 20 latach

To pierwsza tak znacząca podwyżka od ponad dwóch dekad. W przypadku samochodów osobowych opłata za obowiązkowe badanie techniczne wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Resort podkreśla, że dotychczasowe stawki należały do najniższych w Europie i nie pokrywały rzeczywistych kosztów prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Podwyżki obejmą wszystkie typy pojazdów. Nowe opłaty będą wyglądać następująco:

Samochody osobowe: 149 zł (wzrost o 51 zł),

Motocykle i ciągniki rolnicze: 94 zł,

Motorowery: 76 zł,

Samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5-16 t: 234 zł,

Samochody ciężarowe powyżej 16 t: 269 zł,

Przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t: 119 zł,

Pojazd przystosowany do zasilania gazem: badanie specjalistyczne 96 zł, dla samochodu osobowego łącznie 245 zł

Powody zmian i oczekiwane efekty

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że podwyżka jest efektem analizy kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w tym wynagrodzeń diagnostów, kosztów utrzymania nieruchomości, mediów oraz eksploatacji i legalizacji urządzeń. Nowe stawki zostały oparte na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 roku, co ma odzwierciedlać realne koszty prowadzenia działalności diagnostycznej.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreśla, że celem zmian było zachowanie równowagi między interesami przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli a kierowcami. Z kolei prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska zaznacza, że wyższe opłaty mogą przełożyć się na poprawę jakości badań technicznych, modernizację stacji oraz podniesienie prestiżu zawodu diagnosty.