Orangutany Albert i Raja skończyły 53 lata. Na co dzień mieszkają w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. To prawdziwi emeryci wśród tych człekokształtnych, są jednymi z najstarszych osobników w Europie.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Nasze orangutany są bardzo ciekawskie - mówi RMF FM Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Albert wyróżnia się wśród nich szczególnie, zwłaszcza gdy w pobliżu pojawia się coś smakowitego.

Raja, druga połówka tej orangutańskiej pary, również ma swoje unikalne cechy.

Przyjechała do nas z Rostocku, gdzie miała bardzo zaawansowany trening. Jest bardzo inteligentna, kontaktowa - opisuje Ciesielski. Dodatkowo można ją rozpoznać po tym, że już ma troszeczkę siwych włosów na czubku głowy i lubi też stroić miny - dodaje z uśmiechem.

Na ostatnie urodziny dostały wszystko, co uwielbiają - mówi Ciesielski. Albert, miłośnik jedzenia, zdecydowanie skupił się na tortach, podczas gdy Raja z przyjemnością przyjęła ubrania i czapki, które uwielbia. Raja, artystka wśród nich, otrzymała blok rysunkowy, co pozwala jej kontynuować twórczość. W pawilonie można podziwiać jej rysunki.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Starość w zoo pełna jest zajęć

Albert i Raja mają już 53 lata, co jest zaawansowanym wiekiem dla orangutanów. Mimo to ich życie w gdańskim zoo jest pełne atrakcji. One mają tutaj wszystko, co tylko zapragną. Opiekunowie po prostu zapewniają im różne zabawy - podkreśla Ciesielski. Choć z natury są spokojne i powolne, nadal lubią się czasem powygłupiać, co świadczy o dobrze zaplanowanej opiece i programie wzbogacenia, który zapewnia im zoo.

/ fot. Magdalena Paprocka / ZOO Gdańsk / Materiały prasowe

Albert urodził się w 1972 roku w Monachium, a do Gdańska przyjechał w 1997 roku. Był pierwszym orangutanem w gdańskim zoo i zamieszkał w nowo powstałej małpiarni. Raja dołączyła do niego w 2000 roku, przyjeżdżając z Rostocku wraz z synem Ronem.

/ fot. Magdalena Paprocka / ZOO Gdańsk / Materiały prasowe

Z czasem dochodziło do nieporozumień między Ronem a Albertem, dlatego podjęto decyzję o przekazaniu młodego samca do innego ogrodu zoologicznego - tłumaczy Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Od tamtej pory Raja i Albert żyją wspólnie w wielkiej zgodzie - dodaje.

Orangutany zamieszkują lasy deszczowe Borneo i Sumatry, które niestety są masowo wycinane pod plantacje palm olejowych. Kłusownictwo oraz nielegalny handel młodymi orangutanami dodatkowo przyczyniają się do spadku ich populacji. W naturze występują 3 gatunki orangutanów. Wszystkie są krytycznie zagrożone.