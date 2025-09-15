Szokujące kulisy odnalezienia zaginionej 72-letniej mieszkanki Pruszcza Gdańskiego (woj. pomorskie). Po kilku godzinach poszukiwań zziębniętą i wyczerpaną seniorkę policjanci namierzyli w gęstych zaroślach niedaleko parku Faktoria. 72-latka została przewieziona do szpitala w Gdańsku na badania.
W niedzielę około godziny 15:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 72-letniej kobiety.
Seniorka, która ma kłopoty z pamięcią, wyszła z domu i rodzina straciła z nią kontakt.
Ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. W akcję zaangażowano policjantów z różnych wydziałów.
"W tego typu sytuacjach, gdzie zagrożone może być zdrowie, a nawet życie człowieka, policjanci angażują wszelkie dostępne środki, żeby odnaleźć zaginioną osobę" - podkreślają mundurowi.
Przed godziną 20:00 w niedzielę policjanci odnaleźli seniorkę w gęstych zaroślach w pobliżu parku Faktoria.
"Mieszkanka Pruszcza Gdańskiego zziębnięta i wyczerpana siedziała w zagłębieniu terenu, częściowo w wodzie. Kobieta była skołowana, nie potrafiła wyjaśnić, jak się tam znalazła" - relacjonują funkcjonariusze.
Policjanci udzielili kobiecie pierwszej pomocy i wezwali karetkę. 72-latka została przewieziona do szpitala w Gdańsku na badania.
Jak można pomóc swojemu bliskiemu? -
- Warto rozważyć zakup lokalizatora GPS, czy to formie bransoletki, breloczka, czy np. zegarka wyposażonego w taką funkcję. W razie zaginięcia pomoże szybko ustalić, gdzie znajduje się bliska osoba.
- Wyposaż bliską osobę w opaskę lub zawieszkę z danymi kontaktowymi rodziny. Dzięki temu, jeśli senior oddali się i ktoś go znajdzie, łatwiej będzie nawiązać kontakt z bliskimi.
- Warto mieć w domu aktualne zdjęcie bliskiej osoby, które w razie potrzeby można przekazać Policji.
- Uprzedź sąsiadów o możliwych problemach, aby w razie potrzeby mogli zareagować lub poinformować Cię, jeśli zauważą coś niepokojącego.
- Warto znać ulubione miejsca seniora, np. trasy spacerów, sklepy itp.