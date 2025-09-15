Szokujące kulisy odnalezienia zaginionej 72-letniej mieszkanki Pruszcza Gdańskiego (woj. pomorskie). Po kilku godzinach poszukiwań zziębniętą i wyczerpaną seniorkę policjanci namierzyli w gęstych zaroślach niedaleko parku Faktoria. 72-latka została przewieziona do szpitala w Gdańsku na badania.

Policjanci odnaleźli seniorkę w gęstych zaroślach / POMORSKA POLICJA /

W niedzielę około godziny 15:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 72-letniej kobiety.

Seniorka, która ma kłopoty z pamięcią, wyszła z domu i rodzina straciła z nią kontakt.

Szeroko zakrojone poszukiwania

Ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. W akcję zaangażowano policjantów z różnych wydziałów.

"W tego typu sytuacjach, gdzie zagrożone może być zdrowie, a nawet życie człowieka, policjanci angażują wszelkie dostępne środki, żeby odnaleźć zaginioną osobę" - podkreślają mundurowi.





Szokujace kulisy odnalezienia seniorki

Przed godziną 20:00 w niedzielę policjanci odnaleźli seniorkę w gęstych zaroślach w pobliżu parku Faktoria.

"Mieszkanka Pruszcza Gdańskiego zziębnięta i wyczerpana siedziała w zagłębieniu terenu, częściowo w wodzie. Kobieta była skołowana, nie potrafiła wyjaśnić, jak się tam znalazła" - relacjonują funkcjonariusze.

/ POMORSKA POLICJA /

Policjanci udzielili kobiecie pierwszej pomocy i wezwali karetkę. 72-latka została przewieziona do szpitala w Gdańsku na badania.

Jak można pomóc swojemu bliskiemu? -