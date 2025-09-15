Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod arcybiskupa Adriana Galbasa. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności i nieprzekazywanie żadnych danych ani pieniędzy.

Abp. Adrian Galbas / Albert Zawada / PAP

Zaapelowano, aby nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych.

„W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe” - napisała w komunikacie archidiecezja warszawska.

Apel o ostroźność

Archidiecezja zaznacza, że „każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem”. Zaapelowała, aby „nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych”.

„Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję »Zgłoś«” - dodała.

Jedyny oficjalny profil abp. Galbasa, zarządzany przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej, na Facebooku znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/biskupgalbas, a na platformie X: https://x.com/AbpGalbas.