W jednym z kompleksów leśnych na terenie Myślenic odnaleziono ciało poszukiwanego od wczoraj 30-letniego mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Policja z Myślenic poinformowała, że znalazła ciało 30-latka / Shutterstock

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w ostatnich dniach w Myślenicach. Jak poinformowała tamtejsza policja, w sobotni poranek 13 lipca funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ciała 94-letniego mężczyzny w jednym z domów. Wstępne ustalenia sugerowały, że do śmierci seniora mogły przyczynić się osoby trzecie.

W związku ze sprawą policja rozpoczęła intensywne czynności operacyjne i opublikowała komunikat dotyczący poszukiwań 30-letniego mężczyzny, który - jak podejrzewano - mógł posiadać istotne informacje na temat okoliczności zdarzenia.

Dzień później, 14 lipca, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze odnaleźli ciało poszukiwanego 30-latka. Znajdowało się ono w jednym z kompleksów leśnych na terenie Myślenic. Jak przekazali śledczy, nic nie wskazuje na to, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Myślenicach, która prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności obu tragedii.

Policja i prokuratura na razie nie udzielają dodatkowych informacji. Śledztwo trwa.