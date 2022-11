Jedna osoba nie żyje, ranny jest policjant - to efekt porannej akcji funkcjonariuszy z CBŚP w jednym z domów w Straszynie pod Gdańskiem. Gdy policjanci weszli na miejsce, doszło do strzelaniny - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM, policjanci mieli przeszukiwać o poranku jeden z domów w związku ze sprawą dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się między innymi handlem bronią i amunicją.

W domu tym przebywało dwóch mężczyzn oraz kobieta. Gdy policjanci wchodzili z jednym z mężczyzn do pomieszczenia, chwycił on za leżącą tam broń. Z informacji Kuby Kaługi wynika, że najprawdopodobniej była to broń maszynowa.

Mężczyzna zaczął strzelać na oślep. Niegroźnie ranił policjanta w palec.

W tym czasie jedna z funkcjonariuszek miała strzelać do napastnika. Ten został dwukrotnie postrzelony - według informacji Kuby Kaługi w klatkę piersiową. Mimo reanimacji i próby pomocy zmarł.