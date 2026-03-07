Norwegowie, Niemcy czy Szwedzi od lat należą do turystów, którzy zostawiają w Sopocie najwięcej pieniędzy. Najnowsza analiza wydatków kartami płatniczymi, udostępniona przez jednego z operatorów, przyniosła jednak zaskoczenie. W pierwszej dziesiątce najbardziej „hojnych” gości znaleźli się Islandczycy, choć przyjeżdżają nad Bałtyk znacznie rzadziej niż inni turyści.

Sopot / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Sopocka Organizacja Turystyczna i Miasto Sopot przeanalizowały dane transakcyjne operatora kart płatniczych VISA. Wśród zagranicznych gości najwięcej pieniędzy w Sopocie zostawiają Norwegowie, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i Szwedzi. Szczególnie Skandynawowie upodobali sobie sopocką gastronomię.

Prym wiodą Norwegowie i Szwedzi, którzy zdecydowanie najwięcej wydają podczas pobytu na smaczne jedzenie w naszym kurorcie - podkreśla w rozmowie z RMF FM Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej. To, jak mówi, potwierdza skuteczność działań promocyjnych prowadzonych na rynku skandynawskim, gdzie oferta kulinarna Sopotu cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Islandczycy wśród liderów wydatków

Sporą niespodzianką okazała się obecność Islandczyków w pierwszej dziesiątce najwięcej wydających zagranicznych turystów.

W przypadku gości zza granicy dla nas sporą niespodzianką są goście z Islandii, którzy głównie za sprawą przyjazdów korporacyjnych, biznesowych, kilka razy w roku okazali się bardzo kalorycznymi turystami, bo podczas swoich krótkich pobytów wydali na tyle duże kwoty, że w skali całego roku możemy mówić, że są w top 10 najwięcej wydających pieniędzy turystów w Sopocie - relacjonuje Barski.

Islandczycy, reprezentujący głównie firmy z branży rybnej, wybierają Sopot na wyjazdy motywacyjne i korporacyjne, co przekłada się na wysokie wydatki podczas krótkich wizyt.

Krajowi turyści: Białystok zaskakuje dynamiką wzrostu

Wśród polskich miast, których mieszkańcy najwięcej wydają w Sopocie, dominują Gdańsk, Warszawa, Gdynia, Wrocław i - co może zaskakiwać - Białystok.

W przypadku gości krajowych ogromny skok jakościowy, ilościowy w kontekście wydanych środków pieniężnych za sprawą kart VISA odnotowali mieszkańcy Białegostoku, co nie było dla nas takie oczywiste - przyznaje prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej.

Według danych magistratu, łącznie wydatki turystów krajowych wzrosły o 8,84 proc. rok do roku. Sopot planuje kolejne kampanie, które mają przyciągnąć więcej turystów z Czech, Skandynawii, Niemiec i jak pokazuje raport - Islandii.