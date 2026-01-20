Orlen Upstream Norway oraz Equinor odkryli nowe złoże gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Szacuje się, że wydobycie z tego złoża pozwoli przesłać do Polski nawet miliard metrów sześciennych gazu. Nowe złoże może zostać podłączone do istniejącej infrastruktury oddalonego o około pięć kilometrów eksploatowanego już złoża, co może znacznie przyspieszyć wykorzystanie surowca.

Orlen Upstream Norway i Equinor odkryli nowe złoże gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Szacowane zasoby pozwolą przesłać do Polski nawet miliard metrów sześciennych gazu.

Złoże może być podłączone do istniejącej infrastruktury, co ograniczy koszty inwestycji.

Nowe złoże gazu ziemnego, nazwane Sissel, zostało odkryte na obszarze koncesji PL1137, położonej w centralnej części Morza Północnego, około 250 km na południowy zachód od Stavanger. Wiercenia poszukiwawcze rozpoczęto w grudniu 2025 roku i zakończono w ciągu 39 dni, mimo trudnych warunków pogodowych. Odwiert o długości 4359 metrów natrafił na zasoby gazu ziemnego z domieszką kondensatu, szacowane na 6,3 do 28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Wydobycie ze złoża Sissel

Koncesja PL1137 jest własnością Orlen Upstream Norway i Equinor w równych częściach, a Equinor pełni funkcję operatora. Orlen wszedł w posiadanie udziałów dzięki przejęciu spółki KUFPEC Norway w 2024 roku. Potencjalne zagospodarowanie złoża zależy od wspólnej decyzji partnerów, która zostanie podjęta po analizach ekonomicznych, technicznych i operacyjnych.

Nowo odkryte zasoby mogą być przesyłane do Polski, co ma kluczowe znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnim czasie odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na gaz. Import surowca, także przez gazociąg Baltic Pipe, pozwala na stabilne zaopatrzenie odbiorców w Polsce.

Infrastruktura i efektywność wydobycia

Złoże Sissel może zostać podłączone do istniejącej infrastruktury oddalonego o około pięć kilometrów złoża Utgard. Utgard jest częścią kompleksu platform wydobywczych Sleipner, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2025 roku wydobycie w rejonie Sleipner odpowiadało za około 30 procent całkowitej produkcji Orlenu w Norwegii.

Eksploatacja nowego złoża pozwoli zrekompensować naturalny spadek wydobycia ze złoża Utgard, przedłużając okres wykorzystania istniejącej infrastruktury i ograniczając koszty inwestycyjne.

Strategia rozwoju i bezpieczeństwo energetyczne

Odkrycie złoża Sissel potwierdza skuteczność strategii poszukiwawczej Orlenu, która koncentruje się na obszarach w pobliżu już działających instalacji. Takie podejście pozwala na szybkie zagospodarowanie nowych zasobów oraz zapewnia stabilność dostaw gazu dla Polski i Europy Środkowej.

Orlen kontynuuje rozwój segmentu wydobywczego, a także inwestuje w energetykę odnawialną i jądrową. Spółka podkreśla, że współpraca z norweskimi partnerami oraz własne wydobycie na szelfie są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.