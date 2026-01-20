Orlen Upstream Norway oraz Equinor odkryli nowe złoże gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Szacuje się, że wydobycie z tego złoża pozwoli przesłać do Polski nawet miliard metrów sześciennych gazu. Nowe złoże może zostać podłączone do istniejącej infrastruktury oddalonego o około pięć kilometrów eksploatowanego już złoża, co może znacznie przyspieszyć wykorzystanie surowca.
- Orlen Upstream Norway i Equinor odkryli nowe złoże gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
- Szacowane zasoby pozwolą przesłać do Polski nawet miliard metrów sześciennych gazu.
- Złoże może być podłączone do istniejącej infrastruktury, co ograniczy koszty inwestycji.
Nowe złoże gazu ziemnego, nazwane Sissel, zostało odkryte na obszarze koncesji PL1137, położonej w centralnej części Morza Północnego, około 250 km na południowy zachód od Stavanger. Wiercenia poszukiwawcze rozpoczęto w grudniu 2025 roku i zakończono w ciągu 39 dni, mimo trudnych warunków pogodowych. Odwiert o długości 4359 metrów natrafił na zasoby gazu ziemnego z domieszką kondensatu, szacowane na 6,3 do 28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy.
Koncesja PL1137 jest własnością Orlen Upstream Norway i Equinor w równych częściach, a Equinor pełni funkcję operatora. Orlen wszedł w posiadanie udziałów dzięki przejęciu spółki KUFPEC Norway w 2024 roku. Potencjalne zagospodarowanie złoża zależy od wspólnej decyzji partnerów, która zostanie podjęta po analizach ekonomicznych, technicznych i operacyjnych.
Nowo odkryte zasoby mogą być przesyłane do Polski, co ma kluczowe znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnim czasie odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na gaz. Import surowca, także przez gazociąg Baltic Pipe, pozwala na stabilne zaopatrzenie odbiorców w Polsce.
Złoże Sissel może zostać podłączone do istniejącej infrastruktury oddalonego o około pięć kilometrów złoża Utgard. Utgard jest częścią kompleksu platform wydobywczych Sleipner, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2025 roku wydobycie w rejonie Sleipner odpowiadało za około 30 procent całkowitej produkcji Orlenu w Norwegii.
Eksploatacja nowego złoża pozwoli zrekompensować naturalny spadek wydobycia ze złoża Utgard, przedłużając okres wykorzystania istniejącej infrastruktury i ograniczając koszty inwestycyjne.
Odkrycie złoża Sissel potwierdza skuteczność strategii poszukiwawczej Orlenu, która koncentruje się na obszarach w pobliżu już działających instalacji. Takie podejście pozwala na szybkie zagospodarowanie nowych zasobów oraz zapewnia stabilność dostaw gazu dla Polski i Europy Środkowej.
Orlen kontynuuje rozwój segmentu wydobywczego, a także inwestuje w energetykę odnawialną i jądrową. Spółka podkreśla, że współpraca z norweskimi partnerami oraz własne wydobycie na szelfie są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.