Duże zmiany na kolei na Kaszubach. Linia Kościerzyna-Gdynia została w poniedziałek zamknięta na czas modernizacji. Prace mają potrwać do końca 2027 r. Oznacza to spore utrudnienia dla mieszkańców regionu, którzy codziennie dojeżdżają do Trójmiasta.

W poniedziałek rozpoczął się remont linii kolejowej Kościerzyna-Gdynia. Potrwa do końca 2027 r., choć fragmenty linii mają być oddawane do ruchu wcześniej.

Mieszkańcom zaproponowano zastępczą komunikację autobusową.

Czas podróży pociągiem z Kościerzyny do Gdańska wynosi ok. 1 h 20 min. W nowej rzeczywistości może zająć nawet ponad dwie godziny.

Od poniedziałku mieszkańcy Kościerzyny muszą przesiąść się na komunikację zastępczą. Do Trójmiasta dojadą teraz autobusem, z przesiadką w Kartuzach. To spore utrudnienie, zwłaszcza że przez ostatnie 10 lat szybka kolej z Kościerzyny do Trójmiasta była codziennością dla wielu dojeżdżających - informuje trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Kościerzyna to jedno z większych miast na Kaszubach, ale leży w głębi województwa. Do Trójmiasta jest stąd około 60 kilometrów. W roku szkolnym pokonanie tej trasy samochodem może zająć nawet godzinę i 40 minut. Pociągiem do Gdańska jedzie się ok. 1 godz. 20 min, bez przesiadek. Podróż autobusem z przesiadką może zająć nawet ponad dwie godziny.

Będzie ciężko, trzeba się przyzwyczaić - usłyszał nasz reporter od jednego z podróżnych. Muszę co najmniej pół godziny wcześniej wstać, żeby zdążyć do pracy - powiedział inny.

Na szczęście mam w planach przeprowadzkę, więc pewnie jeszcze rok będę musiała się przemęczyć - stwierdziła z kolei jedna z pań udających się do Trójmiasta.

Żeby dojechać do Trójmiasta do pracy, muszę już spędzić prawie trzy godziny w jedną stronę. Łącznie 6 godzin dziennie marnuję na dojazdy - przyznała inna.

Na peronie w Kościerzynie pojawiły się tablice informujące o wstrzymaniu ruchu pociągów. Nowe przystanki autobusowe również są jasno zaznaczone, a pojazdy dobrze opisane - informuje nasz reporter.

Według obietnic po zakończeniu modernizacji podróż ma przebiegać w bardziej komfortowych warunkach. Trasą będą jeździły m.in. większe składy.

Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców Kościerzyny, ale też Stężycy, Szymbarku, Wieżycy, Ostrzyc czy Somonina, które są po drodze. Część odcinków modernizowanej linii ma być oddawana etapami wcześniej. PKP planuje wznowienie ruchu pociągów na trasie Somonino - Gdańsk Osowa na grudzień 2026 r. Po modernizacji całego odcinka, czas podróży z Kościerzyna do Gdyni Głównej może skrócić się o ok. 12 minut. Inwestycja ma na celu m.in. zwiększenie możliwości przewozu towarów do portu w Gdyni.