Linia kolejowa nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa będzie remontowana. Inwestycja wyceniona na 400 mln zł ma przyspieszyć czas podróży pociągiem z Warszawy do Katowic o 10 minut. W środę zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Polityk mówił także o zbliżającym się remoncie fragmentu trasy S8.

Pociągi z Warszawy do Katowic pojadą o 10 minut krócej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wkrótce ma ruszyć też modernizacja najstarszego betonowego odcinka drogi ekspresowej S8 między Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim.

O dwóch nowych inwestycjach transportowych w woj. łódzkim szef resortu infrastruktury poinformował na środowej konferencji prasowej w Piotrkowie Trybunalskim. Przez to miasto przebiega linia kolejowa nr 1, łącząca Warszawę z Częstochową i Katowicami. Stanowi ona fragment historycznej drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Obecnie linia obsługuje ponad 100 pociągów dziennie, z czego 60 to składy pasażerskie przewoźników regionalnych i krajowych.

Przystępujemy do gruntownego remontu tej linii, na odcinku między Koluszkami a Częstochową. Została podpisana umowa o wartości 400 mln zł, remont rozpocznie się we wrześniu br. i zostanie zakończony w sierpniu przyszłego roku. Modernizacja obejmie m.in. wymianę szyn na odcinku Baby - Piotrków Trybunalski i Piotrków Trybunalski - Rozprza. Zostaną całkowicie przebudowane cztery mosty, a także zmodernizowany wiadukt kolejowy w Częstochowie - ogłosił Klimczak.

Podkreślił, że to bardzo ważna inwestycja, ponieważ dotyczy istotnej linii kolejowej z punktu widzenia komunikacyjnego całej Polski, łączącej Warszawę z Katowicami. Po zakończeniu prac pociągi na tej trasie będą mogły zwiększyć maksymalną prędkość ze 120 km/h do 160 km/h. Dzięki temu czas przejazdu z Warszawy do Katowic skróci się o 10 minut.

Członek zarządu PKP PLK Krzysztof Drozdowski dodał, że w ramach inwestycji linia zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem oraz wymienione zostaną 24 rozjazdy, dzięki czemu zwiększy się przepustowość trasy.

Remont na S8

Klimczak poinformował w środę również o podpisaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy z wykonawcą dotyczącej gruntownego remontu nawierzchni na drodze ekspresowej S8 między Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim.

Ponad 20 lat temu zastosowano tam pilotażową metodę budowy nawierzchni betonowej, która - mówiąc wprost - po latach jej użytkowania rozpadła się. Prowadzone były remonty, lecz komfort jazdy na tym odcinku jest niski. Musi on zostać gruntownie zmodernizowany, żeby ta trasa nie psuła dobrej reputacji o polskich drogach - wskazał.

Nowa, bitumiczna nawierzchnia zostanie położona na południowej jezdni (w kierunku Warszawy) ponad 9-kilometrowego odcinka między miejscowościami Polichno i Studzianki. Prace za 37,1 mln zł wykona firma Strabag. Na czas remontu ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany i będzie odbywał się po drugiej jezdni.

Przystępujemy do prac natychmiastowo, w ciągu siedmiu dni oddajemy plac budowy. Cały remont ma potrwać maksymalnie cztery miesiące. Wykonawca może prowadzić prace przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, łącznie z dniami świątecznymi - zaznaczył szef MI.

Dyrektor GDDKiA w Łodzi Marcin Amróz dodał, że modernizacja tego fragmentu S8 ułatwi podróżowanie związane z utrudnieniami na autostradzie A2 podczas prac związanych z poszerzeniem jej o dodatkowe pasy między Łodzią i Warszawą. Jak zapowiedział Klimczak, przetarg na tę inwestycję ma zostać ogłoszony na przełomie czerwca i lipca.

Będziemy chcieli go jak najszybciej rozstrzygnąć, podpisać umowę i wejść na plac budowy, aby autostrada między Łodzią a Warszawą została jak najszybciej rozbudowana - podkreślił szef resortu infrastruktury.