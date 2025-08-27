Rzecznik Karol Poznański poinformował, że w najbliższych dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. "W pierwszym terminie świadczenie otrzyma 674,1 tys. osób na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł" - zaznaczył.

Na czternaste emerytury ZUS przeznaczy brutto ponad 991,2 mln zł / Shutterstock

ZUS rozpocznie wypłatę czternastej emerytury w najbliższych dniach, bez konieczności składania wniosków.

W pierwszym terminie świadczenie otrzyma 674,1 tys. osób na łączną kwotę ponad 991,2 mln zł brutto.

Pełna czternastka (1878,91 zł brutto) przysługuje osobom z emeryturą/rentą do 2900 zł brutto.

Na ile mogą liczyć pozostali? Dowiesz się czytając cały artykuł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w najbliższych dniach rozpocznie się wypłata czternastej emerytury.

W pierwszej turze dodatkowe pieniądze otrzyma 674,1 tysiąca osób, a łączna kwota wypłat wyniesie ponad 991,2 mln zł brutto. Świadczenie zostanie przekazane automatycznie - nie trzeba składać żadnych wniosków.

Kiedy pojawią się pieniądze i ile będzie wynosić czternasta emerytura?

Czternasta emerytura zostanie wypłacona zgodnie z harmonogramem przekazywania emerytur i rent, czyli w dniach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby, które otrzymują świadczenia do 1. dnia miesiąca, mogą spodziewać się dodatkowych środków już pod koniec sierpnia. Wynika to z faktu, że ZUS przekazuje przelewy do banków i na pocztę z wyprzedzeniem.

W 2025 roku pełna kwota czternastej emerytury to 1878,91 zł brutto - tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli emerytura lub renta jest wyższa, ale nie przekracza 4728,91 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Kto nie otrzyma czternastki?

Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto. ZUS nie wypłaci czternastki także wtedy, gdy jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto. Ponadto, czternastej emerytury nie otrzymają osoby, które na 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania.

