Płonie wędzarnia w Dalwinie koło Tczewa na Pomorzu. Z ogniem walczy blisko 50 strażaków.
W środę po południu w Dalwinie (pow. tczewski, woj. pomorskie) doszło do pożaru wędzarni.
Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski poinformował, że jeszcze przed przybyciem służb ewakuowało się 12 pracowników.
Trwa akcja gaśnicza. Jest ona prowadzona zarówno z ziemi, jak i z podnośników.
Strażacy próbują dotrzeć do źródła pożaru. W działaniach uczestniczy 13 zastępów, czyli blisko 50 strażaków.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.