Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega - w nocy z 26 na 27 listopada w jedenastu województwach zaczynają obowiązywać alerty przed oblodzeniem, a w dwóch regionach pojawią się niebezpieczne marznące opady. Sytuacja pogodowa może być groźna dla kierowców i pieszych.
- IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 11 województw, obowiązujące od nocy ze środy na czwartek.
- W części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązują alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.
- W dziewięciu województwach obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
Od północy w czwartek, 27 listopada, aż w jedenastu województwach obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem.
Alerty wydano dla województwa podlaskiego oraz części dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.