Włodarze Krakowa proponują zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania. Strefa miałaby działać dłużej, a w centrum opłaty byłyby pobierane nawet w niedzielę. W ostatnich dniach miasto zaprezentowało także projekt podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.
- Władze Krakowa chcą wydłużyć godziny działania strefy płatnego parkowania oraz wprowadzić opłaty za parkowanie w centrum także w niedziele.
- Proponowane zmiany obejmują podwyżkę mandatów za brak biletu parkingowego oraz możliwość wykupu zastrzeżonego miejsca postojowego dla firm.
- Celem zmian jest ograniczenie liczby aut i ułatwienie parkowania mieszkańcom.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Władze miasta proponują, aby strefa płatnego parkowania działała od godz. 9:00 do 22:00 (podstrefy A, B i C). Obecnie działa od godz. 10:00 do 20:00.
Dziś parkowanie w niedzielę jest darmowe, ale nowe zasady zakładają, że w ostatni dzień tygodnia trzeba będzie płacić za parking w ścisłym centrum, na Kazimierzu i Podgórzu (podstrefa A).
Mandat za brak biletu parkingowego wynosiłby 400 zł (obecnie 250 zł), a jeśli opłacilibyśmy go w ciągu 7 dni, 200 zł (dziś 150 zł).
Nowe regulacje mówią także o możliwości nabycia zastrzeżonego miejsca postojowego na prawach wyłączności. Mogłyby to zrobić podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną na Obszarze Płatnego Parkowania.
W sektorze A1 (przestrzeń w obrębie Plant) jeden podmiot mógłby wykupić maksymalnie jedno takie stanowisko, natomiast w pozostałych sektorach maksymalnie dwa.
Proponowana miesięczna opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe:
- 5000 zł w sektorze A1
- 3000 zł w pozostałych sektorach podstrefy A
- 2500 zł w podstrefie B
- 2000 zł w podstrefie C.
Proponowana uchwała dotyczy także m.in. zasad korzystania z pojazdu zastępczego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie: TUTAJ.
Władze Krakowa informują, że zmiany miałyby na celu ograniczenie nadmiernego zajmowania przestrzeni przez auta czy ułatwienie znalezienia wolnego miejsca mieszkańcom.
Kraków ponownie przymierza się do podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej - informowaliśmy we wtorek.
Miasto tłumaczy to m.in. stale rosnącymi kosztami przewozów.
Jeśli radni zaakceptują propozycje, pierwsza część zmian wejdzie w życie 2 marca 2026 roku. Obejmie ona nowe ceny biletów okresowych i jednorazowych, a także wprowadzenie rocznego biletu dla studentów. Drugi etap, planowany na 2027 rok, zakłada uruchomienie taryfy dynamicznej, w której pasażer zapłaci za faktycznie pokonany odcinek trasy.
Więcej na ten temat w artykule poniżej.