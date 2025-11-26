Włodarze Krakowa proponują zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania. Strefa miałaby działać dłużej, a w centrum opłaty byłyby pobierane nawet w niedzielę. W ostatnich dniach miasto zaprezentowało także projekt podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.

Włodarze Krakowa proponują zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania

Władze Krakowa chcą wydłużyć godziny działania strefy płatnego parkowania oraz wprowadzić opłaty za parkowanie w centrum także w niedziele.

Proponowane zmiany obejmują podwyżkę mandatów za brak biletu parkingowego oraz możliwość wykupu zastrzeżonego miejsca postojowego dla firm.

Celem zmian jest ograniczenie liczby aut i ułatwienie parkowania mieszkańcom.

Władze miasta proponują, aby strefa płatnego parkowania działała od godz. 9:00 do 22:00 (podstrefy A, B i C). Obecnie działa od godz. 10:00 do 20:00.

Dziś parkowanie w niedzielę jest darmowe, ale nowe zasady zakładają, że w ostatni dzień tygodnia trzeba będzie płacić za parking w ścisłym centrum, na Kazimierzu i Podgórzu (podstrefa A).

Mandat za brak biletu parkingowego wynosiłby 400 zł (obecnie 250 zł), a jeśli opłacilibyśmy go w ciągu 7 dni, 200 zł (dziś 150 zł).

Nowe regulacje mówią także o możliwości nabycia zastrzeżonego miejsca postojowego na prawach wyłączności. Mogłyby to zrobić podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną na Obszarze Płatnego Parkowania.

W sektorze A1 (przestrzeń w obrębie Plant) jeden podmiot mógłby wykupić maksymalnie jedno takie stanowisko, natomiast w pozostałych sektorach maksymalnie dwa.

Proponowana miesięczna opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe :

5000 zł w sektorze A1

3000 zł w pozostałych sektorach podstrefy A

2500 zł w podstrefie B

2000 zł w podstrefie C.

Władze Krakowa informują, że zmiany miałyby na celu ograniczenie nadmiernego zajmowania przestrzeni przez auta czy ułatwienie znalezienia wolnego miejsca mieszkańcom.

Drożej w MPK

Kraków ponownie przymierza się do podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej - informowaliśmy we wtorek.

Miasto tłumaczy to m.in. stale rosnącymi kosztami przewozów.

Jeśli radni zaakceptują propozycje, pierwsza część zmian wejdzie w życie 2 marca 2026 roku. Obejmie ona nowe ceny biletów okresowych i jednorazowych, a także wprowadzenie rocznego biletu dla studentów. Drugi etap, planowany na 2027 rok, zakłada uruchomienie taryfy dynamicznej, w której pasażer zapłaci za faktycznie pokonany odcinek trasy.

