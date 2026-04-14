Pożar chińskiego marketu w miejscowości Czersk w województwie pomorskim. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, w której bierze udział aż 60 strażaków. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Informację o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do pożaru doszło we wtorkowy poranek. Jak wynika z pierwszych informacji, ogień objął budynek chińskiego marketu "Max"w Czersku.

Sytuacja jest poważna i dynamiczna – na miejscu pracuje aż 60 strażaków, którzy starają się opanować żywioł i zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie obiekty.

Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina oraz Czarnej Wody - poinformował starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Strażacy prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczają teren wokół płonącego marketu. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał w wyniku pożaru.

Duże zadymienie, ewakuacja pobliskich osiedli

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ze względu na rozwój pożaru oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, prowadzona jest ewakuacja osób z pobliskiego osiedla.

Policja apeluje do mieszkańców, aby nie przychodzili w rejon zdarzenia.