Więcej połączeń nad morze oraz powrót - po 33 latach - pociągów do Łomży. To część zmian, które są w nowym, wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP. Harmonogram wchodzi w życie już w niedzielę 14 czerwca.

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PKP Intercity zapowiada, że na sezon letni oddaje do dyspozycji podróżnych łącznie 560 połączeń. To aż o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe wakacje, kiedy to podróżni mieli do dyspozycji 514 połączeń. Relacje wielu składów zostaną wydłużone i zwiększy się liczba połączeń. Na tory wyjadą również sezonowe pociągi do popularnych miejscowości położonych nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach.

26 czerwca na tory wraca popularny Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu (a nie 4 jak w zeszłe lato). W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię.

Nowością jest wagon do Kopru - pasażerowie, którzy będą chcieli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża, będą mieli taką możliwość. Na stacji w Lublanie od pociągu Adriatic Express zostanie odłączona grupa wagonów, która bezpośrednio pojedzie do Kopru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ .

Nowości w siatce Pendolino

Nowością w sezonie wakacyjnym będzie bezpośrednie połączenie EIP z Bielska-Białej aż do Ustki, łączące miasta partnerskie pociągiem o najwyższym standardzie. Dzięki wydłużeniu relacji z Gdyni, podróżni z Bielska-Białej i Katowic zyskają możliwość bezpośredniego przejazdu składem Pendolino do Ustki, popularnej nadmorskiej miejscowości turystycznej.Połączenie kat. Express InterCity Premium zapewni łatwiejszy i bardziej komfortowy dojazd do nadmorskiego kurortu.

Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20:21, z Ustki będzie wyjeżdżał o 7:23 Czas przejazdu między Warszawą Centralną a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin (4:51).

Latem podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu EIP do Kołobrzegu. Dodatkowe Pendolino wyruszy z Zakopanego o godz. 8:31, dotrze do stacji docelowej o 19:27. Skład zatrzymuje się po drodze w największych miastach wojewódzkich: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, oferując bezpośrednią możliwość dojazdu do Kołobrzegu. W drogę powrotną pojedzie o 8:47, docierając do stolicy Małopolski o 17:32.

Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Skład wyrusza ze stolicy o 16:00, na miejscu jest o 21:28. Pendolino w drodze powrotnej wyruszy ze Świnoujścia o 6:26 i dotrze do Warszawy o 11:59.

Pociągiem nad morze

Wśród nowych pociągów, które obsłużą nadbałtyckie miejscowości są również: niedzielny EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy IC Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu, który po drodze zatrzymuje się w m.in. w Poznaniu. Pociąg ekspresowy EIC Posejdon będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu (w ubiegłe lato zaczynał bieg w Warszawie). Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP IC. W czasie długich weekendów tzw. szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie - do 122 pociągów w dobie.

W wakacje pasażerowie chętnie wybierają się w podróż pociągiem na Hel. Nowością będzie szybki pociąg EIC Neptun, który kursować będzie z Krakowa przez Warszawę. Jak co roku ze stolicy wyruszy EIC Jantar, zatrzymując się po drodze w Trójmieście, Władysławowie, Jastarni czy Juracie.

Wśród połączeń ekonomicznych na Hel pojawią się:

TLK Wydmy rel. Bohumin - Hel przez m.in. Katowice;

TLK Korsarz rel. Kraków - Hel przez m.in. Łódź, Toruń ;

IC Artus rel. Bielsko- Biała Główna - Hel przez m.in. Wrocław, Poznań;

IC Żeglarz rel. Hel - Łódź Fabryczna przez Warszawę.

W związku z pracami modernizacyjnymi na odc. Łeba - Lębork kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa dla 5 par pociągów, z czego 2 pary skomunikowane będą z pociągami Pendolino w Lęborku.

Latem na Podlasie, Warmię i Mazury

Mieszkańcy Łomży w czerwcu, po raz pierwszy od ponad 30 lat, będą mogli wyruszyć w podróż koleją. Do ich dyspozycji będą całoroczne pociągi jeżdżące na trasie Białystok - Olsztyn - Białystok: IC Omulew oraz IC Orzyc.

Z rekordowej liczby połączeń skorzystają w wakacje pasażerowie na linii Olsztyn - Giżycko - Białystok. Będą mieli do dyspozycji aż 6 połączeń, to trzykrotnie więcej pociągów niż dotychczas (2 połączenia aktualnie). Poza obecnymi pociągami IC Rybak i TLK Biebrza będą mogli skorzystać z połączeń:

IC Mamry z Wrocławia - wydłużenie o odc. Olsztyn - Białystok przez Giżycko;

IC Niegocin z Wrocławia - wydłużenie o odc. Olsztyn - Białystok przez Giżycko;

IC Ukiel z Poznania - wydłużenie o odc. Olsztyn - Białystok przez Giżycko;

IC Słowacki z Wrocławia - wydłużenie o odc. Olsztyn - Giżycko.

Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka Ełk - Korsze, pociągi prowadzone lokomotywą EU160, kursują na odcinku Białystok - Olsztyn z prędkością do 160 km/h, co wpływa na skrócenie czasu przejazdu o ponad 15 minut.

Szybciej pojedziemy również z Ełku do Olsztyna (skrócenie czasu przejazdu o 13 minut z 1:51 na 1:38) oraz z Giżycka do Olsztyna (skrócenie czasu przejazdu o 12 minut z 1:26 na 1:14).

Nowością na sezon letni będzie pociąg IC Stańczyk, który będzie kursował z Pisza przez Olsztyn, Trójmiasto do Szczecina.

Pociągiem na południe kraju

W sezonie letnim do Zakopanego pojadą dwa dodatkowe pociągi kat. ekonomicznej: TLK Kozica z Poznania i TLK Małopolska z Trójmiasta. Ich relacja zostanie wydłużona z Krakowa do Zakopanego. Latem częściej, bo aż codziennie będzie kursować pociąg TLK Planty, który aktualnie weekendowo jeździe na trasie Kraków - Wrocław przez Rybnik.

Od 21 lipca pociągi kursujące na trasie Warszawa - Przemyśl - Warszawa: IC San i IC Witos wracają na trasę przez Rzeszów, dzięki czemu czas przejazdu na odcinku Warszawa Centralna - Rzeszów skróci się do 3 godzin 40 minut.

Nowością dla mieszkańców Krakowa będzie połączenie międzynarodowe IC Olza do Pragi. Skład zatrzyma się m.in. na stacjach Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice czy Bohumin. Będzie to 4 para połączeń PKP Intercity ze stolicy Małopolski do stolicy Czech.